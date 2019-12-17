Появилась основная версия причины пожара в Одесском экономическом колледже

В Одессе правоохранители выдвинули основную версию причины пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Пожар на Троицкой, 25 мог возникнуть из-за неисправной электропроводки или аварийно-работающих бытовых приборов.

Об этом стало известно из сообщения, появившегося на сайте Нацполиции в Одесской области.

Руководитель Нацполиции в Одесской области Олег Бех будучи в Одесской ОГА рассказал представителям средств массовой информации, что согласно выводам ГСЧС, пожар в колледже начался из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Однако, окончательные выводы могут быть сделаны только после пожарно-технической экспертизы. Её назначат на основании акта Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и исходя из изъятых с места происшествия предметов, и документов.

Как отметил руководитель областной Нацполиции, возгорание началось на третьем этаже здания в кабинете №9. Оттуда оперативники изъяли вещдоки. Продолжаются допросы подозреваемых, назначены 64 экспертизы, в том числе и молекулярно-генетических. К следствию подключены и киевские специалисты.

11 тел, найденные при разборе завалов в сгоревшем здании колледжа, ещё не отданы родственникам. Но личности всех погибших уже установлены. Осталось дождаться результатов молекулярно-генетической экспертизы. "По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких", - подчеркнул О. Бех.

Дом Асвадурова круглосуточно охраняет полиция и Нацгвардия. Движение по ул. Троицкой восстановят после того, как эксперты установят техническое состояние здания. Председатель Одесской Облгосадминистрации Максим Куцый пообещал, что во втором учебном корпусе Одесского экономического колледжа на ул. Героев Крут проведут проверку противопожарной безопасности.

od-news.com

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