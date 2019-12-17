Под Одессой задержали разбойников

Жителей нашего города злоумышленникам удалось выманить в Овидиопольский район, где грабители напали на своих жертв, избили и обстреляли из пневмата их, после чего завладели автомобилем одесситов и уехали на нем.

Как стало известно, нападавшие были знакомы с потерпевшими, поэтому работникам полиции Авангарда удалось задержать одного из нападавших. Им оказался житель села, расположенного в Овидиопольском районе, 1991 г.р. Во время осмотра салона машины правоохранители нашли пневмат, помповое ружье и газовые баллончики. На допросе обвиняемый признал свою вину, объяснив этот поступок желанием вернуть долг.

Сейчас его поместили под домашний арест, а сообщник решил сбежать на угнанном авто. Транспортное средство обнаружили в одном из населенных пунктов, а угонщика объявили в розыск.

В отношении этого нападения начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 289 УК Украины.

od-news.com

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