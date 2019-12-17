Под Одессой собирают помощь для пожилой учительницы, дом которой пострадал при пожаре

В Татарбунарах Одесской области 14 декабря произошел пожар, в результате которого в частном доме полностью выгорела крыша.

Этот дом принадлежит пожилой учительнице Беседенко Ольге Николаевне.

Об этом чрезвычайном происшествии в нашей интернет-газете "Взгляд из Одессы" уже сообщалось. Напомним, что пожар начался около 19 часов вечера и если бы не бдительная соседка пострадавшей, то всё могло завершиться трагедией.

Что стало причиной пожара установят следователи. Однако, как утверждает пожилая учительница, причиной мог стать искрящийся электросчетчик. Так как в результате пожара полностью выгорела крыша, Ольге Николаевне нужна помощь. Она обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь в восстановлении крыши дома.

Помощь можно перечислить на картсчет Приватбанка - 4149499135384970 (Беседенко Ольга Николаевна).

По материалам: Facebook/Татарбунарський Міський Голова

od-news.com

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