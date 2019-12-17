Одессита задержали за взлом чужих аккаунтов в Инстаграме

Жителя Одесской области 22 лет задержали сотрудники кибер-полиции, которые обвиняют его во взломе чужих аккаунтов в популярной соцсети.

Как стало известно в результате расследования, злоумышленник разыскивал в Инстаграме финансовые страницы, у которых большое количество подписчиков, и от имени администрации посылал письма владельцам. После того как получатели вводили данные логина и пароля, они сразу теряли доступ к своей странице, а права на нее переходили в руки мошенника. После он предлагал владельцам вернуть им страницу за материальное вознаграждение.

Во время обыска дома подозреваемого была найдена компьютерная техника, мобильный телефон и прочие улики. Все было направлено для проведения экспертизы.

od-news.com

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