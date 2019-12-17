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Накануне новогодних праздников одесситы стали чаще болеть

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Накануне новогодних праздников одесситы стали чаще болетьВ Одессе перед новогодними праздниками зафиксировано превышение эпидпорога ОРВИ на 6%.

Стало известно о том, что гриппом и ОРВИ за последнюю неделю заболели 5522 человек. Из них 70% - дети и подростки до 17 лет.

По сообщению главного управления "Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", зафиксированное превышение эпидпорога свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости.

В настоящее время медикам в Одессе пришлось столкнуться одновременно с вирусами гриппа A H1N1, вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирусы).

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