Накануне новогодних праздников одесситы стали чаще болеть
В Одессе перед новогодними праздниками зафиксировано превышение эпидпорога ОРВИ на 6%.
Стало известно о том, что гриппом и ОРВИ за последнюю неделю заболели 5522 человек. Из них 70% - дети и подростки до 17 лет.
По сообщению главного управления "Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины", зафиксированное превышение эпидпорога свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости.
В настоящее время медикам в Одессе пришлось столкнуться одновременно с вирусами гриппа A H1N1, вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирусы).
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