Если бы рвануло, мало бы Одессе не показалось: сотрудник коммунальной службы проявил героизм на пожаре

В Одессе ночью на ул. Мясоедовской загорелась торговая точка, где готовили шаурму, кур гриль и другие блюда быстрого питания.

Перед этим местным жителям отключили воду в связи с прорывом трубы и на месте работали сотрудники коммунальной службы, устраняющие поломку.

Когда загорелась шаурмичная, к ней побежал рабочий по имени Сергей. Выскочившие во время пожара сотрудники точки общественного питания сообщили, что внутри находятся четыре баллона с газом. Если огонь до них доберется, беды не миновать.

Сергей Ермаков за каждым баллоном забегал в горящее помещение и все четыре раза успешно.

Спасатели, прибывшие к месту ЧП сообщили, что если бы газовые баллоны рванули "мало Одессе бы не показалось". Под ударом находились два дома, а это несколько десятков жителей.

О случившемся написала одесская журналистка Ольга Ильницкая.

"Жильцам домов 23 и 25 по Мясоедовской тоже мало бы не показалось. Во всяком случае, этого репортажа я бы не написала, думаю. Так подтвердил моё предположение пожарный. Время вечернее - все уже с работ домой вернулись, ужинали, детей спать укладывали. Если бы не Сергей Ермаков - четыре газовых баллона точно взорвались бы. Представляете? А ведь с Сергеем больше никто не вбежал в огонь. Спасибо Сергей Олегович! Людей спас, детей уже спящих спас. Проснутся соседи живыми и я проснусь живой - благодаря Сергею и его героическому поведению. Он единственный смог войти в огонь. Он в него четыре раза вошел и вынес эти смертельные четыре баллона - бомбы!" - написала жительница одного из домов, которые могли пострадать в результате пожара.

od-news.com

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