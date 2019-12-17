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Большинство одесситов забывают о существовании ремней безопасности в авто

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Исследования показали, что до 30% одесситов помнят о ремнях безопасности при вожденииВ Одессе менее 30% водителей пользуются ремнями безопасности. Эти данные были получены при исследовании, которое проводилось в областных центрах Украины.

Всего было проверено свыше 31 тысячи водителей.

Национальное исследование "Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины" провели в октябре-ноябре 2019 года.

Во многих городах Украины водители не пользуются ремнями безопасности. Так, в Одессе об этих методах защиты при вождении транспортных средств помнят лишь 29,8% водителей.

Лидирующую позицию в этом вопросе занимает столица. В Киеве пристегиваются 51,1% людей за рулём. На втором месте расположились Черкассы - там показатель достиг 40,1%, а на третьем Львов - 36,9%.

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