В Одессе до наступления морозов появился пункт обогрева

В Одессе в районе Куликова поля устанавливают пункт обогрева.

В понедельник 16 декабря открылся пункт обогрева от Общественной организации "Христианская миссия "Новая жизнь".

По словам руководителя общественной организации на этот раз пункт обогрева решили организовать до наступления суровых морозных дней. Дело в том, что уже при +5...+7 градусах тепла человек может переохладиться. Пункт сможет принять всех, кто в этом нуждается. Но, как правило, им пользуются бездомные люди.

Горожан просят не проходить мимо замерзшего человека и в случае обнаружения такового звонить по номеру 0-800-303-999.

Очень важно уточнить при этом, требуется ли еще и медицинская помощь. Сотрудники пункта обогрева и христианской миссии рекомендуют бездомному поехать в центр, в котором он сможет поменять свою жизнь. Согласие человека крайне важно получить, так как если человек не согласен поехать в центр, значит сотрудники попросту впустую потратят своё время.

od-news.com

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