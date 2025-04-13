Атака дронами на Одесу: пошкоджено лікарню, житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі

Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали, повідомив очільник міста Геннадій Труханов.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

На місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після отримання дозволу комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.