Советы по безопасности лестницы в строительстве

Лестницы могут быть безопасными при правильном использовании. Мы рассмотрели самые опасные профессии в строительстве. Одна из статистик заключалась в том, что около 34% всех травм строителей вызваны падениями. Что может вас удивить, так это тот факт, что падения с лестниц составляют около 28% этих травм.

Несмотря на все это, на строительной площадке часто упускают из виду безопасность лестницы.

Например, знаете ли вы, что работодатели обязаны проводить обучение, проводимое компетентным лицом, для всех сотрудников, использующих стремянки и лестницы в строительстве? Вероятно, это связано с тем, что лестницы являются таким распространенным оборудованием на строительных площадках и используются многими профессиями в отрасли.

Неправильное использование, использование поврежденных лестниц, неправильный выбор лестницы и неправильная установка - все это основные причины падения лестницы. Мы составили список того, что можно и чего нельзя делать с лестницами на основе стандарта Украины для лестниц в строительной отрасли.

Что сделать перед использованием лестниц

Прежде чем пользоваться лестницей, пройдите надлежащую подготовку. Работодатели должны обеспечить обучение компетентным лицом. Обучение должно включать в себя распознавание опасностей, связанных с лестницами, системы защиты от падения, правильное использование, обращение с лестницами и их размещение, а также максимальную грузоподъемность лестниц. Выберите правильную лестницу для работы. Лестницы рассчитаны на разную грузоподъемность. Следует учитывать вес рабочего вместе с любыми переносимыми инструментами или материалами. Лестницы должны простираться достаточно далеко, чтобы работнику не приходилось чрезмерно вытягиваться, чтобы добраться до рабочей зоны. Если возможно воздействие электрического тока, выберите лестницу из непроводящих материалов, таких как стекловолокно. Осматривайте все лестницы перед каждым использованием, чтобы убедиться, что они в хорошем рабочем состоянии и не имеют видимых дефектов. Поврежденные лестницы должны быть выведены из эксплуатации и должным образом промаркированы, чтобы их нельзя было использовать снова, пока они не будут отремонтированы или заменены. Лестницы должны периодически проверяться компетентным лицом. Всегда поддерживайте три точки контакта (либо две руки и ступня, либо две ноги и рука) при подъеме и спуске по лестнице. Инструменты и материалы следует переносить с помощью пояса для инструментов или поднимать на веревке после того, как рабочий перестанет карабкаться. Кроме того, при работе на лестницах обязательно надевайте нескользящую обувь. Перед использованием убедитесь, что лестница установлена ​​правильно. Если для доступа на другой уровень используются лестницы, они должны возвышаться не менее чем на три фута над верхней поверхностью площадки. Лестницы следует размещать на ровных поверхностях и по возможности закреплять у основания и верхней опоры, чтобы предотвратить скольжение. Убедитесь, что перекладины на выдвижных лестницах зафиксированы, а распорки на стремянках зафиксированы. Перед использованием установите лестницы под нужным углом. Следует использовать соотношение 4:1, то есть основание лестницы должно находиться на расстоянии 0.3 метра от опоры на каждые 1.2 метра рабочей длины. Упритесь пальцами ног в нижнюю часть боковых поручней лестницы и вытяните руки прямо, стоя прямо. Ваши ладони должны касаться верхней части перекладины на уровне плеч.

Что запрещено при использовании лестниц