Быстрая зарядка смартфона: за и против

В 2022 году вышел в свет новый Realme GT Neo 3 с 6,7-дюймовым экраном на основе SoC Dimensity 8100. Смартфон получил обновленное программное обеспечение Realme UI 3.0 на Android 12, автономный аккумулятор и накопитель объемом 256 ГБ. Кроме приятного дизайна и мощной начинки, модель получила OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатка пальца. Главная особенность ― проводная зарядка 80 или 150 Вт в зависимости от версии, которая значительно сокращает время 100%-ного пополнения почти до получаса. Однако некоторые эксперты утверждают, что такая высокая скорость уменьшает срок службы батареи. Так ли это ― узнаете из статьи.

Как работает быстрая зарядка

Возможность пополнить аккумулятор за короткий промежуток времени стала одним из требований, которые предъявляют пользователи к смартфонам. Однако нужно понимать, что такая батарея должна отличаться особой конструкцией и схемой регулировки пропускаемого тока. В некоторых моделях быстрая зарядка сочетается с изменением устройства процессора.

За количество тока, которое пропускается, отвечают контроллеры. Старые устройства могут принимать лишь напряжение 5 В. Контроллер защищает их от перезаряда. Сила тока при этом составляет 1 или 2 А. Провода также не рассчитаны на большую нагрузку.

В новых смартфонах контролер расширяет возможности передачи мощности, а значит, аккумулятор пополняет заряд быстрее. При этом регулируется интенсивность: высокая наблюдается до достижения 70–80% объема, медленная ― до оставшегося уровня. Так снижается нагрузка на батарею.

Возможные причины сокращения срока службы аккумулятора

Как утверждают некоторые эксперты, использование быстрой зарядки может повлиять на батарею так:

Ускоренный темп достижения полного объема приводит к износу аккумулятора. Высокая интенсивность увеличивает выделение тепла, что ухудшает состояние батареи.

Однако в современных смартфонах уделяют большое внимание качеству накопителя энергии, поэтому они выдерживают несколько сотен циклов зарядки даже усиленным темпом. Интеллектуальное управление напряжением не позволяет получить больше мощности, чем нужно. На смену литийионным устройствам приходят графеновые. Поэтому влияние первой причины устраняется.