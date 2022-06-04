Настоятельница женского монастыря УПЦ в Одессе: Украину убивают, но она не умирает

Настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря УПЦ в Одессе игумения Серафима рассказала о том, что показали сто дней войны и о судьбоносном решении Собора Украинской православной церкви, который недавно состоялся в Киеве.

«Прошло сто дней войны. Сто дней с тех пор как произошло вероломное коварное вторжение России на нашу землю. Сто дней сопротивления огромной страшной военной машине, которая ради этого наращивалась десятилетиями. Сто дней героизма, мужества, отваги нашего войска, нашего народа. Сто дней диких зверских убийств и преступлений захватчиков на нашей земле. Какие выводы этих дней. Главное – это воля Божья, которая ведет нас к победе, которая придает нам силы, делает чудеса. Несмотря на то, что мы не были готовы к этому удару, потому что Украина – это мирное государство, которое никогда ни на кого не нападало, не проявляла агрессии к своим соседям, несмотря на то, что эта военная машина

перерезала наши территории, мы дали достойный отпор агрессору, потому что с нами Божья правда и сила его».

Матушка Серафима отметила героизм украинских воинов, которые любят свою родину, верят в победу и готовы отдать за нее жизнь: «Украину убивают, но она не умирает. Потому что это страна большой духовности, большой веры, надежды и любви. Убить их невозможно. И нарушая заповедь Божью «не убий», агрессор должен видеть и помнить, что поляжет он, а мы воскреснем, вместе с прекрасным будущим нашей страны».

Игумения рассказала о важнейшем событии в жизни Украинской православной церкви – прошедшем недавно в Киеве Соборе УПЦ, который в первом же пункте своего Постановления говорит об огромном грехе убийства и напоминает про первую заповедь. «Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием осудила войну. И митрополит назвал эту войну

Каиновым грехом. Нет прощения тем, кто пошел на брата. Собор УПЦ вынес судьбоносное историческое решение о независимости. И сейчас все увидели, что УПЦ – это неотъемлемая часть украинского народа. Она молится за этот народ, вдохновляет его на борьбу, она благословляет его и эти жертвы, которые приносит наш народ, наша молодежь, наши мужчины и женщины на алтарь победы, потому что именно так Украина одержит не только победу, но и счастливое будущее. На этом Соборе в Киеве присутствовали представители всех епархий Украинской православной церкви. Это было волеизъявление народа божьего, духовенства, епископата, всех нас вместе. Теперь наша православная церковь в новом статусе, но она сохранила молитвенное и литургийное единство со всеми православными поместными церквями мира, с которыми общалась и до этого. Наша церковь открыта для молитвы и общения. Она не идет ни против кого, наоборот, призывает всех к миру», - сказала матушка Серафима.

Она отметила, что Украина не одинока в своей борьбе. Огромная помощь идет в нашу страну со всех стран мира – это и духовная поддержка, и материальная, и финансовая. Мы не одни. Вместе с Украиной все демократические народы мира.

Матушка обратилась ко всем православным россиянам: «Давайте подумаем о будущем, давайте вспомним Заповеди Божьи и не будем их нарушать, не будем брать грех на душу, потому что этот грех останется на века, падет на детей и внуков. Погибли невинные люди, старики, дети, женщины. Это насилие не имеет никаких оправданий, оно не оправдано никакими военными действиями. Люди, которые это совершили, творят зло и неправду. Давайте вместе остановим эту бессмысленную войну».

Матушка назвала эту войну вселенским злом и отметила, что Украина не сдастся, хотя мы уже заплатили огромную цену за эти сто дней и теперь придется восстанавливать страну долгие годы, погибло много священников и прихожан УПЦ.

«Мы видим, как готовится ядерное оружие, это говорит о бессилии России, это ее последний аргумент. В ядерной войне не будет победителей. Такая война может закончиться только полным уничтожением России как государства. Остановите войну, остановите тех, кто размахивает ядерной дубинкой. Не доводите свою землю до погибели», - призвала россиян игумения Серафима. «Мы все выдержим, мы все преодолеем. Мы идет очень тяжелой дорогой, но мы дойдем до победы. Мы встретим ее в Киеве и вознесем благодарность Богу».