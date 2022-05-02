Растущая индустрия игр

С самого начала появления видеоигры перевернули представление общества о досуге. Так, если говорить об индустрии в мире, то сегодня она уже перегнала доход от кинофильмов и музыки, что еще недавно казалось просто невозможным. Тем не менее это факт — локдаун послужил невероятным толчком для развития игр, это выразилось в росте сферы в среднем на 35%. После возвращения жизни в норму рост стал замедляться, возвращаясь к показателям до коронавируса, однако до сих пор не снижается, показывая прибавку во всех секторах и направлениях. Если вы хотите узнать больше о самых интересных новинках игровой индустрии, то найти их можно на сайте kazinobonuses.com, а ниже в статье мы поговорим о развитии сферы в цифрах.

Как обстоит ситуация с играми в мире

Несмотря на то, что аналитики говорят о разнице во вкусах игроков в Восточной Европе и мире, для обеих этих секторов неизменно одно — они показывают стабильный рост. Так, в 2021 году оборот отрасли по всему миру составил 176 млрд долларов, увеличившись почти на 1,5%. Рост популярности игр удивил даже экспертов. После невероятного скачка во время локдауна они ожидали успокоения рынка и, вероятно даже отката. Однако прошло уже 2 года, а индустрия неуклонно продолжает расти.

Если говорить про общие тенденции, то игроки тратят все больше средств на игры, причем не только на покупку программ, но и на дополнительные возможности, например, приобретение особого оружия, открытие новых уровней и т.д. Другой особенностью последних лет становится распространение облачных технологий. Как гласит статистика, за 2021 год доходы от таких игр выросли почти в 2 раза. Нельзя забывать и о появлении новых игр — NFT, которые позволяют игрокам получать не только удовольствие, но и деньги в новых криптовалютах.

Отметим, что основной особенностью индустрии в последние годы стала популярность мобильных игр, в прошлом году им отдали предпочтение 52% игроков, 28% в мире выбирают консоли, и лишь 20% - игры на ПК. Причем впечатляют цифры не только роста популярности, но и роста выручки, ведь люди по всему земному шару тратят все больше средств на этот вид развлечений. Так, в прошлом году игроки стали тратить на 25% больше денег на приложения для смартфонов.

Как развивается индустрия игр в Европе

Как и в других регионах мира, сфера активно растет и в Европе. Причем по

сравнению с показателями по миру, который составил всего 1,5%, в этой части индустрия и правда развивается более стремительными темпами.

Несмотря на то, что Европа не лидирует практически ни по каким показателям (например, количеству часов, проводимых за устройствами либо количеству трат на игры), здесь сосредоточено 14% от мирового рынка. Если говорить о том, какие страны лидируют в регионе, то именно здесь расположены самые крупные рынки: Германия, Великобритания, Франция и Италия. Это не удивительно, ведь страны лидируют и по уровню доходов.

Среди особенностей можно выделить высокую популярность мобильных игр и консолей, по сравнению с показателями по миру, что также связано с доступностью таких видов развлечений. Кроме того, исследования, проведенные Google, показали, что игроки в Европе готовы тратить гораздо больше средств на игры, даже если они проводят в виртуальном мире не так много времени.

Топ-5 популярных игр в мире в 2021 году

Список самых популярных игр поможет лучше понять эту индустрию. Вероятно, указанные в списке игры удивят многих, ведь, если посмотреть на самые популярные программы, то получается, что они практически не меняются год от года. Так, в 2022 году список самых популярных игр возглавляет Fortnite, где пользователям предлагается участвовать в масштабных битвах, строить свои миры или сражаться с монстрами. Второе место занимает Minecraft, который на протяжении многих лет был в числе лидеров списка. Третья по популярности игра — Counter Strike: Global Offensive, которая набрала особенную публику благодаря киберспортивным состязаниям. Четвертую строчку списка занимает не менее популярная у киберспортсменов League of Legends. На пятом месте стоит игра Roblox, в которой пользователи могут создавать собственные развлечения и принимать участие в созданных другими.

Если говорить про игры для смартфонов, то здесь первые строчки по количеству загрузок занимают PUBG, Genshin Impact и Mobile Legends Bang Bang, однако эти данные сильно отличаются от страны к стране.

Заключение

Как показывают цифры, сектор видеоигр в регионе и правда стремительно растет, причем в разы более стремительными темпами, чем индустрия по всему миру. Будем надеяться, что политика не помешает нам наслаждаться новыми разработками студий. Как и в последние годы, этот сектор остается одним из лучших вариантов для вложений средств по всему миру, причем интернет позволяет выбирать любые компании в разных точках планеты.