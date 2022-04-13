Собственный бассейн: если не стационарный, то какой?
Хотите бассейн? Если сомневаетесь, хватит ли ресурсов, не зацикливайтесь на традиционных заглубленных вариантах. Капитальное строительство железобетонных конструкций требует серьезной подготовки участка, длится более месяца и обходится недешево. Альтернативные решения помогают сэкономить время или семейный бюджет, а некоторые из них - и то, другое:
- Сборный бассейн
- Каркасный бассейн
- Надувной бассейн
- Детский бассейн
- Гидромассажный SPA бассейн
- Песочный бассейн
Сборный бассейн
Сборный бассейн - это полноценный наземный плавательный бассейн для всей семьи. Он обязан своим названием чаше - конструкция не цельная, а собирается из фрагментов. Установка не требует проведения коммуникаций. Соберите чашу, налейте воды, и купайтесь.
- В сложенном виде бассейн удобно транспортировать.
- Монтаж занимает несколько часов.
- На зиму вы можете законсервировать бассейн или убрать его на хранение.
- В следующем купальном сезоне вы можете установить бассейн на том же месте или выбрать более подходящее.
- Благодаря жесткой чаше сборные бассейны выдерживают самые активные игры на воде под открытым небом.
- При правильном уходе, регулярном контроле качества воды и аккуратном использовании бассейн может прослужить десять лет и более.
Один из примеров - сборный бассейн Bestway Hydrium 56586 размером 500 x 360 см и глубиной 120 см. Чаша из прочного ПВХ лайнера толщиной 0.3 мм крепится к бортам из стали толщиной 0.4 мм. Конструкцию соединяет стальной каркас с антикоррозионным покрытием: широкие перила на бортах бассейна, а также устойчивые направляющие и боковые опоры. В комплекте с бассейном поставляется лестница и песочная фильтрационная установка для очистки и циркуляции воды.
Каркасный бассейн
Каркасный бассейн обладает большинством преимуществ сборного бассейна, а отличается - отсутствием жестких бортов. ПВХ чаша крепится к металлическому каркасу.
- Отсутствие наружной защиты чаши может сократить срок службы по сравнению со сборным бассейном. Но правильная установка и аккуратное использование предотвращают риск прокола.
- Сложенный на хранение бассейн занимает минимум места.
- Цена каркасных бассейнов в несколько раз демократичнее, чем цена сборных бассейнов.
Яркий представитель - Power Steel Swim Vista 56716 расцветки ротанг от компании Bestway. Модель размером 549 х 274 см и глубиной 122 см отличается прочностью и долговечностью. Усиленный каркас из оцинкованных стальных труб овальной формы прочно удерживает чашу из Tritech - трехслойного ПВХ материала, стойкого к ультрафиолету и механическому давлению. Прозрачные смотровые окна позволяют заглянуть внутрь или сделать подводные фото. Встроенный дозатор хлора равномерно распределяет дезинфектант, чтобы сохранить чистоту и безопасность воды во время купания. В комплекте с бассейном поставляется лестница, картриджная фильтрационная установка для очистки и циркуляции воды, а также тент для сохранения тепла и защиты чаши от попадания мусора.
Насос для бассейна
Надувной бассейн для всей семьи имеет бескаркасную конструкцию. Чаша приобретает форму при наполнении водой. В периметр борта встроена воздушная камера. Надувное кольцо отвечает за устойчивость чаши и выступает мягкой опорой для купающихся.
- Это самая бюджетная версия собственного бассейна.
- Берите бассейн с собой на отдых и устанавливайте без труда: просто надуйте кольцо и налейте воду.
- Недостаток - высокий риск механического повреждения, но при аккуратном использовании и своевременном ремонте бассейн служит много сезонов подряд.
Классический пример - круглый бассейн Bestway 57313 серии Fast Set диаметром 457 см и глубиной 84 см. Износостойкая чаша выполнена из армированного трехслойного материала Tritech. В комплекте с бассейном поставляется фильтрующая установка.
Детский бассейн
Детский бассейн отличается от бассейнов для взрослых малым объемом и небольшой глубиной. Как правило, он имеет красочную расцветку. Детские бассейны редко комплектуются системой фильтрации, так как вы можете менять в них воду хоть каждый день. В вот тент, брызгалки и смотровые окошки - распространенные аксессуары детских бассейнов.
Самые популярные - каркасные и надувные модели. Их конек - мобильность. Берите на дачу или в отпуск, а зимой используйте в качестве сухого бассейна с шариками..
Каркасные детские бассейны бывают двух типов:
- С жесткими ПВХ бортами и мягким ПВХ дном - более устойчивы к механическим повреждениям, но если ребенок обопрется на борт, вода может вылиться.
- С мягкой ПВХ чашей и металлическим каркасом - обладают большей механической устойчивостью, но сильнее подвержены проколам.
Надувные детские бассейны бывают делятся на две категории:
- С надувными стенами и надувным дном - идеальный вариант для тех, кто только учиться ходить. Сидеть мягко, падать не больно, а вода остывает медленно.
- С надувными стенами и плоским дном - для детей постарше. От жесткого дна удобнее отталкиваться ногами во время активных игр.
При выборе детского бассейна соотнесите глубину чаши и рост ребенка. В позиции сидя, голова и плечи малыша должны находиться над водой. Но все равно не оставляйте детей одних в наполненном бассейне и всегда контролируйте их безопасность.
Гидромассажный SPA бассейн
Гидромассажный бассейн, в отличие от сборных, каркасных и надувных, это принципиально другой тип отдыха. Компактный объем не предусматривает плавания и водных игр. Бассейн предназначен для отдыха, релакса и SPA-процедур. Чаша может быть оборудована:
- гидромассажными и аэромассажными форсунками
- специальной зоной для массажа ног или шеи
- цветной подсветкой
- системой ароматерапии
- системой фильтрации
- озонатором для дезинфекции воды
- Wi-Fi модулем для управления функциями бассейна
- удобными анатомическими сидениями и подголовниками
Именно такие преимущества сочетает в себе гидромассажный бассейн IQUE Dreamline-II 2200-II-DD-BP Brushed walnut. Чаша из премиального акрила Aristech размером 220 x 220 см имеет глубину 96 см. Вы можете разместиться в ней впятером и наслаждаться SPA-процедурами даже зимой при -20°C.
Песочные бассейны
Песочные бассейны - это революционная концепция в мире стационарных бассейнов. Ваш авторский бассейн воссоздает форму природных водоемов и текстуру побережья лучших пляжей мира. Дизайн зон для плавания, дайвинга и релакса выполняется по вашему заказу. Создайте собственный экзотический островок, оснащенный аттракционами, системой противотечения или зоной SPA. Принципиально новая технология строительства:
- Не требует разрешения на застройку в рекреационных зонах.
- Задействует натуральные материалы: камень и песок различной фракции и расцветки.
- Безопасна для здоровья благодаря антибактериальной защите поверхности бассейна.
- Позволяет наслаждаться безупречным пейзажем круглый год благодаря всесезонному использованию бассейна без консервации.
- Экономит время: строительство бассейна площадью 20 м² выполняется за 6 дней, а 50 м² - за 10 дней.
Бассейн Mylago от компании Biodesign воплощает самые смелые фантазии о собственном бассейне. Единственный недостаток - высокая цена. Но она полностью себя оправдывает.
Определите самые важные критерии и выбирайте бассейн, который максимально отвечает именно вашим потребностям. Отказавшись от традиционного стационарного бассейна вы можете получить больше, чем рассчитывали, за меньшие деньги или за меньшее время.
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