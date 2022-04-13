Собственный бассейн: если не стационарный, то какой?

Хотите бассейн? Если сомневаетесь, хватит ли ресурсов, не зацикливайтесь на традиционных заглубленных вариантах. Капитальное строительство железобетонных конструкций требует серьезной подготовки участка, длится более месяца и обходится недешево. Альтернативные решения помогают сэкономить время или семейный бюджет, а некоторые из них - и то, другое:

Сборный бассейн

Каркасный бассейн

Надувной бассейн

Детский бассейн

Гидромассажный SPA бассейн

Песочный бассейн

Сборный бассейн

Сборный бассейн - это полноценный наземный плавательный бассейн для всей семьи. Он обязан своим названием чаше - конструкция не цельная, а собирается из фрагментов. Установка не требует проведения коммуникаций. Соберите чашу, налейте воды, и купайтесь.

В сложенном виде бассейн удобно транспортировать.

Монтаж занимает несколько часов.

На зиму вы можете законсервировать бассейн или убрать его на хранение.

В следующем купальном сезоне вы можете установить бассейн на том же месте или выбрать более подходящее.

Благодаря жесткой чаше сборные бассейны выдерживают самые активные игры на воде под открытым небом.

При правильном уходе, регулярном контроле качества воды и аккуратном использовании бассейн может прослужить десять лет и более.

Один из примеров - сборный бассейн Bestway Hydrium 56586 размером 500 x 360 см и глубиной 120 см. Чаша из прочного ПВХ лайнера толщиной 0.3 мм крепится к бортам из стали толщиной 0.4 мм. Конструкцию соединяет стальной каркас с антикоррозионным покрытием: широкие перила на бортах бассейна, а также устойчивые направляющие и боковые опоры. В комплекте с бассейном поставляется лестница и песочная фильтрационная установка для очистки и циркуляции воды.

Каркасный бассейн

Каркасный бассейн обладает большинством преимуществ сборного бассейна, а отличается - отсутствием жестких бортов. ПВХ чаша крепится к металлическому каркасу.

Отсутствие наружной защиты чаши может сократить срок службы по сравнению со сборным бассейном. Но правильная установка и аккуратное использование предотвращают риск прокола.

Сложенный на хранение бассейн занимает минимум места.

Цена каркасных бассейнов в несколько раз демократичнее, чем цена сборных бассейнов.

Яркий представитель - Power Steel Swim Vista 56716 расцветки ротанг от компании Bestway. Модель размером 549 х 274 см и глубиной 122 см отличается прочностью и долговечностью. Усиленный каркас из оцинкованных стальных труб овальной формы прочно удерживает чашу из Tritech - трехслойного ПВХ материала, стойкого к ультрафиолету и механическому давлению. Прозрачные смотровые окна позволяют заглянуть внутрь или сделать подводные фото. Встроенный дозатор хлора равномерно распределяет дезинфектант, чтобы сохранить чистоту и безопасность воды во время купания. В комплекте с бассейном поставляется лестница, картриджная фильтрационная установка для очистки и циркуляции воды, а также тент для сохранения тепла и защиты чаши от попадания мусора.

Насос для бассейна

Надувной бассейн для всей семьи имеет бескаркасную конструкцию. Чаша приобретает форму при наполнении водой. В периметр борта встроена воздушная камера. Надувное кольцо отвечает за устойчивость чаши и выступает мягкой опорой для купающихся.

Это самая бюджетная версия собственного бассейна.

Берите бассейн с собой на отдых и устанавливайте без труда: просто надуйте кольцо и налейте воду.

Недостаток - высокий риск механического повреждения, но при аккуратном использовании и своевременном ремонте бассейн служит много сезонов подряд.

Классический пример - круглый бассейн Bestway 57313 серии Fast Set диаметром 457 см и глубиной 84 см. Износостойкая чаша выполнена из армированного трехслойного материала Tritech. В комплекте с бассейном поставляется фильтрующая установка.

Детский бассейн

Детский бассейн отличается от бассейнов для взрослых малым объемом и небольшой глубиной. Как правило, он имеет красочную расцветку. Детские бассейны редко комплектуются системой фильтрации, так как вы можете менять в них воду хоть каждый день. В вот тент, брызгалки и смотровые окошки - распространенные аксессуары детских бассейнов.

Самые популярные - каркасные и надувные модели. Их конек - мобильность. Берите на дачу или в отпуск, а зимой используйте в качестве сухого бассейна с шариками..

Каркасные детские бассейны бывают двух типов:

С жесткими ПВХ бортами и мягким ПВХ дном - более устойчивы к механическим повреждениям, но если ребенок обопрется на борт, вода может вылиться.

С мягкой ПВХ чашей и металлическим каркасом - обладают большей механической устойчивостью, но сильнее подвержены проколам.

Надувные детские бассейны бывают делятся на две категории:

С надувными стенами и надувным дном - идеальный вариант для тех, кто только учиться ходить. Сидеть мягко, падать не больно, а вода остывает медленно.

С надувными стенами и плоским дном - для детей постарше. От жесткого дна удобнее отталкиваться ногами во время активных игр.

При выборе детского бассейна соотнесите глубину чаши и рост ребенка. В позиции сидя, голова и плечи малыша должны находиться над водой. Но все равно не оставляйте детей одних в наполненном бассейне и всегда контролируйте их безопасность.

Гидромассажный SPA бассейн

Гидромассажный бассейн, в отличие от сборных, каркасных и надувных, это принципиально другой тип отдыха. Компактный объем не предусматривает плавания и водных игр. Бассейн предназначен для отдыха, релакса и SPA-процедур. Чаша может быть оборудована:

гидромассажными и аэромассажными форсунками

специальной зоной для массажа ног или шеи

цветной подсветкой

системой ароматерапии

системой фильтрации

озонатором для дезинфекции воды

Wi-Fi модулем для управления функциями бассейна

удобными анатомическими сидениями и подголовниками

Именно такие преимущества сочетает в себе гидромассажный бассейн IQUE Dreamline-II 2200-II-DD-BP Brushed walnut. Чаша из премиального акрила Aristech размером 220 x 220 см имеет глубину 96 см. Вы можете разместиться в ней впятером и наслаждаться SPA-процедурами даже зимой при -20°C.

Песочные бассейны

Песочные бассейны - это революционная концепция в мире стационарных бассейнов. Ваш авторский бассейн воссоздает форму природных водоемов и текстуру побережья лучших пляжей мира. Дизайн зон для плавания, дайвинга и релакса выполняется по вашему заказу. Создайте собственный экзотический островок, оснащенный аттракционами, системой противотечения или зоной SPA. Принципиально новая технология строительства:

Не требует разрешения на застройку в рекреационных зонах.

Задействует натуральные материалы: камень и песок различной фракции и расцветки.

Безопасна для здоровья благодаря антибактериальной защите поверхности бассейна.

Позволяет наслаждаться безупречным пейзажем круглый год благодаря всесезонному использованию бассейна без консервации.

Экономит время: строительство бассейна площадью 20 м² выполняется за 6 дней, а 50 м² - за 10 дней.

Бассейн Mylago от компании Biodesign воплощает самые смелые фантазии о собственном бассейне. Единственный недостаток - высокая цена. Но она полностью себя оправдывает.

Определите самые важные критерии и выбирайте бассейн, который максимально отвечает именно вашим потребностям. Отказавшись от традиционного стационарного бассейна вы можете получить больше, чем рассчитывали, за меньшие деньги или за меньшее время.