Самые популярные районы для покупки недвижимости в Одессе

Если вы все еще находитесь в поиске недвижимости в Одессе, мы подготовили для вас рейтинг самых популярных районов города, оценив следующие критерии:

инфраструктура;

транспорт;

расстояние до моря.

Мы изучили, в какой местности наиболее комфортнее будет молодой семье с детьми, студенту или пенсионеру. Вам остается всего лишь выбрать оптимальный для вас район и приступить к поиску, воспользовавшись для этого онлайн-сервисом OLX.

Суворовский

Это наиболее удаленный и густонаселенный район, в котором в основном сосредоточены новостройки, квартира в Одессе от застройщика здесь стоит дешевле всего. Благодаря удаленному расположению от предприятий и автодорог экология в этой местности самая лучшая. Это комфортное место для жизни: широкие дороги, многочисленные супермаркеты, рынки, торговые центры, детские сады, школы. Есть пешеходная улица и парки.

До моря — около четырех километров. Местность хорошо подойдет молодым семьям, а вот молодежи, которая любит дискотеки и активные развлечения, будет немного скучновато.

Киевский

Местность считается наиболее развитой в плане транспортного сообщения и инфраструктуры. Здесь сосредоточено много медицинских и учебных учреждений, санаториев, пансионатов, библиотек, гостиниц, торговых центров и административных построек. Расстояние до пляжа — около 2-3 км. Эта местность подойдет людям любого возраста, которые особенно любят спокойствие и природу.

Приморский

Из-за непосредственной близости к морскому побережью эта часть города считается самой престижной, жилье здесь стоит практически в два раза дороже. Здесь сосредоточены университеты, театры, музеи, офисы компаний, сетевые супермаркеты. С точки зрения развлечений и отдыха это наиболее комфортный район, именно поэтому он лучше подойдет молодым и деловым людям.

Малиновский

Из-за большого скопления предприятий экология здесь на порядок хуже. Это типичный спальный район, здесь есть гипермаркеты, школы, сады, больницы. В зависимости от местности дорога к берегу Черного моря займет 20-50 минут. Малиновский район лучше всего подойдет молодым семьям и людям преклонного возраста.