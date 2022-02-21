Почему 13 айфон – выгодная покупка, независимо от цены

С одной стороны айфон 13 – это приятное приобретение, исполнение мечты, стиль, престиж и возможность выделиться. Благодаря улучшениям главных технических характеристик он будет популярен не один год. Несмотря на высокую первоначальную стоимость, цена на iPhone 13 не будет существенно меняться ближайшие несколько лет.

С другой стороны, если взглянуть на технику как на рабочий инструмент, это выгодное вложение. Обновленные камеры, высокая скорость, объемное хранилище, продолжительное время работы, уникальные возможности съемки и обработки материала делают iPhone 13 профессиональным карманным оборудованием.

Как извлечь выгоду

Вложение выгодно, если оно приносит доход. Нельзя однозначно сказать, что смартфон должен приносить прибыль. Но если получение выгоды сделать целью и использовать айфон по максимуму, то заработать можно, даже пользуясь им не профессионально.

Пишите обзоры

Не ограничивайтесь потребительским использованием нового айфона. Протестируйте все функции и напишите о них обзорную статью с фото, выложите видео. Такой контент всегда востребован, особенно по недавно выпущенным всемирно известным новинкам.

Сдавайте в аренду

Это новое направление успешно набирает обороты. Популярные смартфоны пользуются спросом у специалистов сферы услуг: таксистов, курьеров, доставщиков. Быстрые гаджеты с современными программами дают людям этих профессий возможность мгновенно получать заказы, работать эффективно и зарабатывать больше. Им выгоднее платить ежедневную арендную плату, которая окупается в тот же день, чем покупать дорогой гаджет.

Участники event-мероприятий (выставок, презентаций, встреч, концертов, тусовок) тоже предпочитают брать смартфоны в аренду, так как им они нужны всего лишь на время проведения мероприятия.

Вы можете отдать свой айфон фирме, которая занимается сдачей в аренду, и получать процент. В этом случае прибылью придется делиться, зато не нужно будет самому искать клиентов и думать о гарантиях оплаты и безопасности сделок.

Предложите телефон на вторичном рынке, когда выйдет новый

Специалисты компании Apple оснастили айфон 13 самыми передовыми технологиями и устройствами. Во многом им удалось обойти конкурентов, некоторые функции уникальны и есть только у iPhone.

Даже перестав быть новинкой, айфон 13 будет еще несколько лет пользоваться спросом, особенно модели Про и Про Макс. Его можно будет выгодно продать на вторичном рынке, вернув больше половины первоначальной стоимости.

Используйте айфон профессионально

Если вы занимаетесь мобильной фотографией, ведете блоги и аккаунты в соцсетях, участвуете в рекламных проектах, то версии 13-го айфона Про и Про Макс станут вашими надежными помощниками.

Apple оснастила iPhone 13 Pro и Pro Max супер-фишками для настоящих профессионалов. Значительные улучшения произошли в работе с фото и видео:

Камеры с улучшенными матрицами позволили повысить качество снимков и видео при плохом освещении, получить четкие кадры в неустойчивом положении, различить детали в темных областях фотографий, осуществлять макросъемку с расстояния в 2 см.

Добавлен режим «Киноэффект», позволяющий снимать художественное кино с автоматической фокусировкой на одном объекте и размытием заднего фона. Эффект размытия можно добавить и в уже отснятый ролик.

В ночном режиме параметры съемки регулируются автоматически. Даже при недостаточном освещении шикарные снимки получаются без усилий.

Появились новые эффекты и функции в режиме «Портрет» и групповых съемках, открывающие простор для творчества. Добавлены фотографические стили, появилась возможность редактировать фото и видео на смартфоне.

Сверхбыстрый чип A15 Bionic ускорил работу, увеличилась емкость хранилища информации, мощная батарея обеспечила длительность использования без подзарядки. Все это позволяет создавать с помощью айфона качественный продукт, который можно продать.

Выгоду можно извлечь из всего. Лучше, чтобы она выражалась в деньгах, но если вы будете получать максимум удовольствия от использования устройства, то значит, купили его точно не зря.