Где и как вывести Ethereum в 2022 году

Криптовалюта Ethereum появилась восемь лет назад и с тех пор она не теряет свою популярность. 2021 год выдался для ETH весьма плодотворным: например, в ноябре вырос на на 57% (по сравнению с октябрем) и торговался по рекордной цене – по $4 726. Безусловно, спрос на вывод ethereum в этот период ощутимо вырос.

Более того, согласно исследованиям, в прошлом году зафиксирован рост благотворительных пожертвований в виртуальных активах, причем большинство пользователей использовали для платежа именно лайткоин ETH. Для сравнения: платформа, на которой осуществляется сбор пожертвований, получила порядка $30,8 в ETH и $25,9 в BTC.

Эксперты предполагают, что в 2022 году интерес к Ethereum продолжит расти. Поэтому, если вас интересует данный лайткоин, лучше заранее выбрать надежный обменный сервис.

Преимущества вывода Ethereum через обменник

Если вы ищете оптимальный способ вывести эфир, обратите внимание на обменный пункт, например, 100btc, который работает в данной сфере более 6 лет, и предлагает большой выбор обменных направлений и платежных систем.

Обменники цифровых денег работают по тому же принципу, что и обычные пункты, к которым мы давно привыкли. Разница лишь в том, что электронный сервис предполагает создание заявки на обмен разных цифровых активов между собой или на фиатные (обычные) деньги.

К плюсам обмена ETH через специализированную платформу можно отнести:

простота обменного процесса;

высокая скорость обработки заявок;

быстрое зачисление средств;

большой выбор платежных направлений;

анонимность, необязательная регистрация;

наличие технической поддержки и индивидуальный подход к клиентам.

Также стоит отметить, что по сравнению с биржами, электронные обменные пункты предлагают более низкую комиссию на вывод эфириума на банковскую карту, что действительно важно для тех, кто совершает обмен на постоянной основе.

Как вывести Ethereum на Приват24

Среди множества направлений вывода одним из самых востребованных является валютная пара ETH-Приват24. Популярность данной услуги обусловлен тем, что рыночная капитализация альткоина постоянно растет, и тем, что многие владельцы криптовативов пользуются картами этого крупного банка Украины.

Для того чтобы сделать обмен в направлении эфир-Приват24, необходимо перейти на сайт обменника, выбрать соответствующую криптовалюты и способ вывода электронных денег в традиционные, создать и оплатить заявку. Обычно данная процедура занимает до 15-20 минут.

Тем, кто хочет обменять ethereum на приват24, важно помнить, что курс фиксируется в момент создания заявки (на какое время – зависит от выбранного пункта), а скорость поступления денег на карту зависит от загруженности сети.

Как обменять Ethereum на наличные

В последнее время вывод Ethereum на наличные вызывает большой интерес со стороны владельцев альткоина. Дело в том, что обмен ETH на "живые" гривны или доллары зачастую проще сделать именно в электронном пункте, поскольку альтернативные способы вывода монет в данном направлении не всегда безопасны.

Принцип обмена на наличные мало чем отличается от вывода криптовалюты на карту, за исключением того, что после создания заявки необходимо связаться с консультантом обменного сервиса и согласовать детали сделки, прежде чем вывести эфир в наличные.

Одним словом, если вы хотите обменять ETH на другую криптовалюту, вывести на карту или в наличные, воспользуйтесь услугами электронного обменника. Вам понадобится минимум времени, чтобы разобраться, как он работает, а совершение "сделки" займет до четверти часа.