В Париматч бк ставки разнообразны. Контора отличается широкой линией и глубокой росписью, что повышает интерес бетторов и привлекает все больше новых игроков. Букмекер предлагает ставки на текущие и предстоящие игры, затрагивая небольшие региональные соревнования.

Линия Париматч

БК выгодно отличается от конкурентов линией — она намного выше в сравнении с другими украинскими букмекерами. Ею занимается аналитический отдел компании. Начинающие и опытные игроки оценят широкий выбор спортивных мероприятий и качественную роспись на разные результаты.

Самой широкой считается футбольная линия. В букмекерской конторе представлены самые популярные события (Лига Европы, Лига чемпионов), наравне с матчами команд 8-го дивизиона. Детально расписаны теннис и хоккей. На сайте представлены другие виды:

бокс;

баскетбол;

гандбол;

крикет;

американский футбол;

регби;

волейбол;

киберспорт;

политические события;

мероприятия кинематографа и сферы культуры.

Найти матч по душе сможет каждый беттор, так как компания предлагает одну из самых разнообразных линий для игроков из Украины. На сайте представлены распространенные и специфические виды спорта и турниры, охватывая практически все страны.



Роспись Париматч

Проработка турниров на БК отличается многообразием. Она обширная и глубокая, так как включает в себя разные варианты исходов. Опытные игроки могут определять нестандартные, которые часто зависят от выбранного спорта и популярности мероприятия. Как правило, в футболе бетторы выбирают форы, индивидуальные тоталы, и стандартные результаты. Также можно выбрать автора гола, определить преимущество на поле, поставить на определенное количество фолов, красных или желтых карточек, ударов в штангу, аутов и других.

В теннисе все напрямую зависит от популярности матча и его рейтинга. Как правило, пари заключаются на победителя, преимущество в зависимости от количества очков, очков по сетам.

В хоккее она не отличается разнообразием: она почти идентична для любых соревнований. Можно заключить пари на фору, тоталы, основные исходы, результативность периодов, варианты счета. Рассматриваются матчи низших лиг, что вызывает интерес любителей хоккея.

В баскетболе ставку можно сделать на фору, победителя, особенности передач, количество штрафных, блок-шотов, подборов, наличия прямых попаданий в корзину. Преимущество букмекера заключается в проработке матчей даже непопулярных лиг и команд.

Глубоко проработанная роспись присутствует в лайве. Но в этом случае бетторам придется столкнуться с быстро меняющимися котировками. Важно найти самый выгодный коэффициент как в классических рынках, так и не самых популярных исходах.