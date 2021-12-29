Как бороться с прыщами? Основные правила

Появление высыпаний в любом возрасте становится проблемой для человека, особенно если они не проходят, продолжают распространяться и увеличиваться в размерах. Прыщи — не только эстетический недостаток, но и свидетельство того, что внутри организма нарушены те или иные процессы. Это тревожный знак и повод позаботиться о собственном здоровье. При бездействии и маскировке проблемы человеку приходится наблюдать за появлением угревой сыпи и серьезных воспалений. Прыщи нельзя игнорировать, их следует лечить. Подробно об этом — далее.

Первый шаг к здоровой коже — выясняем причину высыпаний

«Почему появляются прыщи?‎»‎ — вопрос, на который нужно найти ответ в первую очередь. В большинстве случаев это связано с гиперандрогенией, то есть с изменением чувствительности сальных желез. Они остро реагируют на активность и увеличение синтеза мужских половых гормонов, из-за чего возникает воспалительный процесс.

Важно! Истинную причину высыпаний может определить только врач на основе результатов диагностики.

С такой проблемой, как прыщи, нужно обращаться к опытным специалистам: косметологу и дерматологу. Они проведут осмотр, проанализируют состояние здоровья, направят на обследование. Диагностика позволит установить истинные причины высыпаний и угревой сыпи, среди них:

изменение гормонального фона. Возможно в любом возрасте, неизбежно во время беременности и пубертатного периода. Почему же у одних появляются воспаления на коже, а у других — нет? Не всегда сальные железы усиленно производят себум, все индивидуально. Какие изменения произойдут в организме после гормонального дисбаланса, невозможно предугадать;

неправильное питание. Кожа — отражение того, что мы едим. Люди, которые правильно питаются, реже страдают от акне, так как их рацион наполнен только здоровой пищей. В рамках программы лечения воспалений кожи всегда присутствует коррекция привычного меню. Из него исключают жареные, соленые, жирные и острые блюда;

наследственность. Склонность к угревой сыпи может передаваться от родителей к детям. При наличии такого фактора, как наследственность, необходимо обращаться к врачу сразу после обнаружения проблемы, чтобы избежать осложнений;

несоблюдение гигиены. Кожа нуждается в очищении, увлажнении и питании. Избегая элементарных правил ухода за ней, человек рано или поздно столкнется с угрями и подобными проблемами;

частые стрессовые ситуации. Кортизол в избыточном количестве оптимизирует функционирование сальных желез. Активная выработка этого гормона происходит под влиянием стресса;

неправильный уход за кожей. Проблемный тип нуждается в использовании специальных средств. Их действие должно быть направлено на нормализацию салоотделения и тщательное очищение. При отсутствии противовоспалительного, антибактериального эффекта угревая сыпь будет распространяться.

Зачастую акне появляется по нескольким причинам. Необходимо знать, на какие из перечисленных факторов нужно воздействовать, чтобы составить правильную программу лечения.

Второй шаг к здоровой коже — соблюдение всех рекомендаций специалиста

Прыщи, комедоны, пустулы, папулы служат поводом для наблюдения у дерматолога. После выяснения причин проблемы специалист назначает лечение, которое преимущественно состоит из применения:

оральных аптечных средств;

антисептических и иммуностимулирующих мазей;

процедур.

Лечение в каждом случае носит индивидуальный характер. Принимать лекарственные средства по собственному решению недопустимо, поскольку это чревато усугублением клинической картины и появлением осложнений. Категорически запрещено пить гормональные таблетки и использовать мази, не имея назначения врача. Например, ‎Левомеколь‎ от прыщей часто входит в программу лечения, но применять препарат без рекомендации врача не стоит по следующим причинам:

в состав входит антибиотик;

средство обладает мощным ранозаживляющим действием, что не всегда актуально при решении проблемы;

мазь содержит метилурацил.

«Левомеколь‎»‎ — эффективное средство для наружного применения с комплексным действием, но может использоваться только после консультации со специалистом. Всегда нужно следовать назначениям доктора, не пропускать лечебные процедуры и прием препаратов.