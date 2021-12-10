Выбираем защитные аксессуары для Redmi Note 9

Смартфон – вещь дорогая, поэтому каждый пользователь стремится гарантировать аппарату защиту от механических повреждений. Если купить чехол для Redmi Note 9 и другие защитные аксессуары, можно продлить срок эксплуатации девайса. Они примут на себя силу ударов, защитят от контакта с острыми предметами и сохранят гаджет целым и работоспособным.

Защитные пленки и стекла

Защитить экран смартфона от повреждений позволяет применение защитного стекла или пленки. Эти аксессуары прозрачные, поэтому не влияют на цветопередачу дисплея, и имеют минимальную толщину, которая не мешает работе с тачскрином.

Пленка имеет демократичную стоимость по сравнению со стеклом. Она рассчитана на защиту от потертостей и иных мелких повреждений, но от удара при падении смартфона на асфальт она не спасет. Для более эффективной защиты нужно купить защитное стекло, твердость которого в 3 раза больше чем у пленки.

Как выбрать чехол на Redmi Note 9

Грамотно подобранный кейс должен отвечать следующим требованиям:

· Сочетать в себе защитные и эстетические функции. Если чехол надежный, но вам не нравиться, вряд ли вы в полной мере будете рады покупке. Если чехол невероятно красив, но обеспечивает низкий уровень защиты, это тоже плохо.

· Быть выполненным из качественных материалов. Это может быть респектабельная кожа либо ее искусственный аналог, который ни по виду, ни по характеристикам не отличается от натуральной. Или пластик, который защищает от воздействий острыми предметами. Хорошими защитными свойствами отличаются модели из термополиуретана и силикона, которые способны смягчать удары.

· Делать использование смартфона комфортным. Анти-скользящая поверхность снизит вероятность случайного выпадения смартфона из руки. Функция подставки позволит с комфортом просматривать видеоконтент. Кольцо-держатель или шнурок на запястье обеспечит надежное удержание девайса.

Большое значение имеет форм-фактор кейса. Активным пользователям лучше отдать предпочтение накладкам, которые надеваются на тыльную панель гаджета и сохраняют открытый доступ к экрану. Накладки благодаря богатому разнообразию дизайнерских решений способны преобразить вид девайса, сделав его поистине оригинальным.

Чехол для Redmi Note 9 формата «книжка» имеет закрытый тип конструкции – телефон помещается между двух панелей, что гарантирует ему эффективную защиту от контакта с соседствующими предметами в кармане или сумке. «Книжки» делаются в основном из кожзама или натуральной кожи, что позволяет им вписываться в деловой стиль владельца.