Где в Житомире быстрая доставка суши и роллов – обзор заведений

Японская кухня сейчас доступна практически в каждом городе. Можно найти множество заведений, в которых доступна и доставка суши в Житомире. Но чтобы получить действительно вкусную еду стоит ознакомиться с разными ресторанами.

Суши Мастер

Это один из самых популярных в Украине ресторанов с довольно доступными ценами. В меню представлено большое количество японских и паназиатских блюд, но большинство обращаются сюда за роллами и суши. Популярны как стандартные порции, так и большие сеты. За счет такого разнообразия можно найти вариант на любой вкус. В меню также есть первые блюда, салаты, десерты, лапша и напитки.

Повара начинают приготовление блюд только после подтверждения заказа, поэтому клиенты могут быть уверенными в качестве и безопасности еды, которую они заказывают. Все суши и роллы сделаны только с добавлением свежих и охлажденных морепродуктов и рыбы, благодаря чему они приобретают насыщенный, запоминающийся вкус.

К главным преимуществам сети Суши Мастер относится:

· быстрое и вежливое обслуживание;

· оперативная доставка;

· большой выбор блюд и регулярное обновление меню;

· постоянное наличие акций.

Скидки чаще всего действуют на сеты. Даже когда срок действия одной акции заканчивается, ей на смену приходит другая, поэтому можно сделать выгодный заказ в любое время.

Если стоимость выбранных блюд превышает 200 грн, можно воспользоваться услугами курьера бесплатно. Он прибудет с вашим заказом в течение 1-1,5 часов. Блюда тщательно упаковывают, поэтому они отлично сохраняют температуру, вкус и привлекательный вид. Также заказ можно забрать самостоятельно. Это дает возможность сэкономить немного времени и довольно удобно для тех, кто находится поблизости.

Сакура Суши

Это заведение приобрели популярность за счет быстрой доставки – обычно на это требуется до одного часа. Также радует большой выбор блюд: суши, роллы, салаты, поэтому можно сделать заказ даже для компании с разными предпочтениями в еде. Гости ресторана Сакура отмечают приятный вкус и привлекательный вид блюд, приготовленных здесь.

Но чтобы воспользоваться бесплатной доставкой по городу, необходимо сделать заказ на сумму от 300 грн. В случае большой загруженности кухни или при неблагоприятной погоде курьер может немного задерживаться.

RollBox

Это суши бар, который специализируется исключительно на японской кухне, поэтому качество приготовления этих блюд здесь достаточно высокое. В меню представлено около 20 видов суши и роллов, которые приходятся по вкусу многим клиентам заведения. Среди них есть классические и авторские варианты.

Для приготовления этих угощений используют свежие морепродукты, поэтому в качестве можно не сомневаться. Также можно сделать заказ и воспользоваться услугами курьера, который его привезет. Время доставки зависит от разных факторов, поэтому лучше уточнять данный нюанс при оформлении покупки.