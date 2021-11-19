Chanel: мужской стиль в женских образах

Основательницу модного дома Chanel часто называют самым влиятельным модельером в истории мира. Уникальная сила ее имени действует и по сей день: изделия, подписанные им, по-прежнему являются роскошными и желанными среди элегантных женщин.

С 1920-х годов, то есть со времен Шанель, женская мода вдохновлялась мужской. С тех пор из мужского гардероба женщины взяли все, что можно было: брюки, куртки, рубашки, галстуки, смокинги, обувь. Однако важно не только то, какие новые элементы появились в моде, а как это повлияло на жизнь женщин.

Открытость изменениям

Считается, что Габриэль Шанель вдохновлялась словами своего любимого мужчины Боя Капеля о том, что она не похожа ни на кого другого. Это помогало вносить революционные изменения в понимание женской моды, нарушать кодексы и закостеневшие правила.

Шанель избавила женщин от корсетов и длинных платьев, подарила им спортивную одежду, искусственные украшения и загар. Вместо душных монотематических цветочных композиций она предложила абстрактный аромат — Chanel No. 5. И основное — позаимствовала и трансформировала предметы из мужского гардероба, чтобы одеть в них женщин. Таким образом Шанель показала, что красота и сила — это вопрос не пола, а стиля.

Образ сильной женщины в мире мужчин

Когда мужчина хочет укрепить авторитет своей внешностью, он, конечно же, надевает костюм. Женский пол ассоциируется с красотой, слабостью, привлекательностью, сексуальностью, а не с компетентностью, профессионализмом и силой.

Чтобы уровнять шансы, женщины используют возможности Power dressing (мощная, властная, мужественная, силовая одежда). Этот стиль позволяет женщинам утвердить свой авторитет в профессиональной и политической среде, в которой традиционно доминируют мужчины.

Считается, что Power dressing как стиль утвердился в 70-х, но его появлению мир обязан Коко — костюму, созданному в 20-х и ставшему поворотным моментом в женской одежде. Он состоял из узкой юбки чуть выше колена и шерстяного короткого жакета на пуговицах без воротника.

Когда родилась идея этого костюма, это был довольно шокирующий пример моды на маскулинизированную, независимую женственность, освобожденную от замысловатых платьев начала XX века. Он побуждал женщин стремиться к достижению своих профессиональных целей, давая им комфорт и мобильность, чтобы они соответствовали их независимому и активному образу жизни.

Модный дом Chanel не просто разработал эту модель, но и внес большой вклад в популяризацию женского эквивалента костюма. После создания первого образа эти минималистичные и универсальные костюмы стали флагманской продукцией парижского визионера. В 50-х и 60-х их носили такие иконы элегантности, как Одри Хепберн и Грейс Келли.

Властная женственность

Мужественная женская одежда, которая долгое время считалась розыгрышем художников-женщин, ценилась за ее практичность и ассоциацию с профессионализмом. В то время как некоторые костюмы Chanel были сделаны из серой шерсти, в основном без украшений и больше всего подходили для использования в офисной среде, другие были более гламурными (например, розовый комплект Джеки Кеннеди).

Привлекательность тела имеет значение в бизнесе, и ношение костюма означает не попытку маскировки пола, а желание выделиться и определить четкое визуальное присутствие. Хотя пиджаки, подходящие под строгую одежду, часто скрывают женственные формы (такими фасонами известна Ангела Меркель), существуют также жакеты, которые сильно подчеркивают талию и создают силуэт в виде песочных часов. Неслучайно юбка-карандаш и каблук относятся к арсеналу power dress.

Силовая одежда как явление моды имеет свои символы в многих узнаваемых женщинах — Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Хиллари Клинтон, Мишель Обама. Поэтому для успеха важно сочетать такие элементы имиджа, как профессионализм, стойкость и привлекательность, и балансировать между мужским и женским, создавая свой уникальный образ.