Мутная и зеленая вода в бассейне – как бороться

Любой открытый бассейн даже при регулярной дезинфекции загрязняется: в чашу заносятся пыль, ветки, мелкие камни и другой мусор. Фильтры не способны улавливать самые мелкие частицы загрязнений, поэтому вода мутнеет. Чтобы поддерживать чистоту и прозрачность воды, регулярно применяйте специальные средства https://aquadoctor.ua/product-category/himiya-dlya-basseyna/attribute-naznachenie-ot-vodoroslej-i-mutnosti/.

Коагулянты

Используйте коагулирующие препараты, чтобы устранить мутность воды. Коагулянты уплотняют частицы загрязнений, которые становятся тяжелее и склеиваются в более крупные соединения. Таким образом сгустки загрязнений становятся легко уловимыми для фильтров, пылесосов и сачков. Вода после использования коагулирующих средств становится прозрачной и чистой.

Альгициды

В бассейн регулярно попадают споры водорослей, которые заносятся ветром и людьми. Поэтому со временем вода начинает цвести, приобретает зеленый оттенок и неприятный запах. Купаться становится некомфортно и опасно для здоровья. С уничтожением водорослей идеально справляются альгициды. Эти препараты также предотвращают развитие спор водорослей. Регулярно применяйте альгициды и вода не будет цвести.

Рекомендации по уходу за водой в бассейне

Начните уход с первой, ударной обработки воды. Для такой дезинфекции используйте хлор быстрого действия. Хлор эффективно дезинфицирует воду, убивает вредные бактерии, уничтожает плесень и грибки. После шоковой обработки вода становится чистой и пригодной для купания.

Чтобы бассейн весь сезон радовал вас, поддерживайте чистоту воды с помощью хлора медленного действия. Такие таблетки растворяются в течение двух недель, поэтому вода в этот период остается чистой и приятной для купания.

Не забывайте, что для эффективной работы химических препаратов до и после их применения нужно измерять уровень pH воды с помощью тестера. Кислотно-щелочной баланс воды должен быть в пределах 7.2–7.4. Если pH завышен или занижен, выравнивайте его с помощью специальных химических препаратов.

На всех этикетках средств AquaDoctor есть понятная инструкция, придерживайтесь ее.

Помните, что правильный и регулярный уход за водой продлевает срок эксплуатации бассейна и создает идеальные условия для безопасного купания.