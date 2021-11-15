Плачкова: Жители отдаленных населенных пунктов должны быть обеспечены быстрой и точной COVID-диагностикой

Жители отдаленных населенных пунктов получают результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 только через 3-4 дня. Часто такое ожидание стоит людям жизни. Об этом по итогам рабочей поездки по Одесской области заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Политик подчеркнула, что подобная ситуация складывается во всех отдаленных населенных пунктах Украины и особенно в сельской местности.

«Пообщавшись с жителями Одесской области, услышала о реальной проблеме. С ней не сталкиваются в Киеве и областных центрах, но для отдаленных уголков нашей страны оперативное ПЦР-тестирование на COVID-19 недоступно. Килия, Измаил, Болград, Кодыма – но не только Одесчина, этот список можно продолжать и продолжать, тем более, если говорить о сельских населенных пунктах.За сколько часов мы можем получить результат ПЦР-теста – 72, 48? Так вот, здесь с момента сдачи теста люди ждут по 3-4 дня, находясь при этом не в опорных больницах. А если результат позитивный? Что такое 3-4 дня для ковид-больного? Ценой этого ожидания может быть жизнь», - отметила она.

Татьяна Плачкова обратилась к министру здравоохранения и председателю Одесской облгосадминистрации с требованием немедленно восстановить права жителей Одесчины на медицинскую помощь.

«Без обеспечения быстрой и точной диагностики невозможно остановить пандемию и ежедневный рост количества заболевших COVID-19.А для этого нужно понимать, сколько, где и какие государственные и коммунальные лаборатории на территории Одесской области могут проводить и, главное, проводят ПЦР-тестирование на COVID-19, каковы их мощности и реальное количество тестов, которые они могут сделать в сутки. Нужно немедленно провести такой анализ и на его основе обеспечить доступ людей к своевременной и точной диагностике коронавирусной инфекции», - говорится в депутатском обращении Татьяны Плачковой.