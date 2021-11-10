Инвестиционные риски при покупке квартиры в новострое на начальном этапе

Покупка квартиры в современной и эргономичной новостройке — идеальный вариант перспективного инвестирования. Как показывает практика, самым выгодным моментом для покупки первичной жилой недвижимости с целью её дальнейшей перепродажи считается именно этап закладывания котлована. Но с какими подводными камнями теоретически может столкнуться инвестор на ранних стадиях строительства современных ЖК?

Как обезопасить себя при инвестировании в незавершенный строительный объект?

Сначала придется окунуться в локальный рынок жилой недвижимости. Сделать это можно на специализированных сайтах по типу DOM.RIA. Проверенные и выгодные с финансовой точки зрения квартиры для покупки в новострое Одессе стоит искать в категории https://dom.ria.com/novostroyki/odessa/. Для прибыльной инвестиции в первичную жилую недвижимость на стадии закладывания котлована потенциальному покупателю важно проанализировать:

Динамику цен;

Репутацию застройщика;

Особенности придомовой инфраструктуры;

Качество применяемых технологий и строительных материалов;

Инвестиционную привлекательность самого жилого объекта.

Первый момент, который важно принять во внимание при выборе жилого объекта для инвестирования, — класс новостройки. От этого зависит финальный доход от инвестирования. Например, покупая квартиру в ЖК эконом-класса инвестор сможет выручить около 20% дополнительной прибыли после ввода новостройки в эксплуатацию. Рост цен на жильё класса “комфорт” достигает показателя в 30-35%. Самыми привлекательными с точки зрения инвестирования считаются современные и продуманные жилые комплексы классов “бизнес” и “элит” с автономной придомовой инфраструктурой. Разница между стартовой и финальной ценой квартиры в таких ЖК способна превысить 50-55%.

Как выбрать компанию-застройщика?

Главный страх всех потенциальных покупателей, которые планируют инвестировать в жилую недвижимость на стадии “котлован”, — риск потерять вложенные средства, если строительство заморозят. Так что далеко не каждый жилой объект должен привлечь внимание инвестора. Во время выбора надежного застройщика в 2021 году главными критериями покупатели считают:

Отсутствие замороженных или приостановленных строительных проектов;

Независимость от денежных вложений потенциальных инвесторов.

Минимизировать возможные финансовые риски можно, если выбрать строительную компанию, которая опирается только на собственные денежные средства. Сейчас таких на рынке порядка 10-12 компаний. Такой застройщик никак не зависит от карантинных ограничений и других неприятных событий, с которыми столкнулась Украина в 2021 году.

Крайне индивидуальным параметром при инвестировании в жилую недвижимость считают анализ конкретного района. Все зависит от цели, которую преследует инвестор: сразу же продать квартиру, сдавать её в аренду и т. п.

Статистика также говорит о том, что на данный момент предложение примерно на 30% превышает спрос на жилую недвижимость. Так что застройщики соглашаются быть гибкими и предлагают потенциальным инвесторам выгодные условия покупки, возможность оформления рассрочки, сезонные скидки на квадратный метр.

Следовательно, все эти критерии важно принять во внимание, чтобы сделать правильный и надежный выбор!