Egersund Seafood — самые вкусные суши в Киеве

Сейчас суши Киев предлагает к заказу в любой точке города. Если вы не хотите куда-то ехать, забирать готовое блюдо самостоятельно, тратить время на то, чтобы дождаться свободный столик, то просто заказывайте роллы на дом. С Egersund Seafood это быстро, качественно и довольно выгодно. На официальном сайте вы найдете большой выбор суши, определенно заслуживающих внимания со стороны любителей премиальных блюд. Там же вы найдете информацию и касательно того, как получить бесплатную доставку в подарок от этого заведения.

Подробнее о меню

Известный ресторан Egersund Seafood старается предлагать всем потенциальным клиентам вкусные и необычные роллы. Если вы никогда не пробовали суши на основе рыбы сибас или в панировке из настоящей красной, черной икры, то просто сделайте заказ в этом заведении. Вы точно не разочаруетесь во вкусе и эстетике. Все блюда в этом месте готовятся на основе оригинальной рецептуры, которая должна вас впечатлить.

Подробно ознакомиться с меню магазина-ресторана Egersund Seafood можно прямо на официальном сайте. Важно обратить внимание на то, что количество доступных предложений может варьироваться. Все зависит от того, что именно вы выбрали: адресную доставку или самовывоз. Обычно максимально широкий ассортимент получают те потенциальные клиенты, которые заказывают курьерские услуги. Чаще всего они обходятся абсолютно бесплатно, так что вы ничего не теряете.

В Egersund Seafood можно заказать суши, роллы, футомаки, тар-тар, сашими, нигири, гункан. Есть и самая обычная «Калифорния», «Филадельфия» для любителей классики, но стоит обратить внимание на то, что для оригинальности эти виды роллов обычно дополнены икрой.

Также в этом магазине-ресторане потенциальные клиенты могут заказать вкусные суши с креветками, авокадо, огурцами, тунцом, унаги, гребешком, угрем, рыбой сибас. Некоторые позиции дополняются максимально острым соусом. Если у вас есть личные предпочтения, к примеру, вы хотите, чтобы роллы были небольшой остроты, то просто скажите об этом одному из менеджеров. Он позаботится о том, чтобы повар на 100% учел все ваши личные пожелания.

Достоинства Egersund Seafood

Этот магазин-ресторан за время своего существования на рынке успел заработать положительную репутацию. Несмотря на то, что Egersund Seafood – это премиум-класс, клиентов действительно много. Привлекает авторская рецептура, использование рыбы только из норвежских вод. В этом заведении вы точно найдете высококлассное обслуживание.

Причины сделать заказ в Egersund Seafood:

· необычное меню;

· широкий ассортимент;

· высокое качество;

· быстрая доставка.

Курьер готов привезти готовое блюдо не только в один из офисов Киева, но еще и в пригород. Важно обратить внимание на то, что в этом заведении возможны только розничные заказы. Опт не рассматривается. Все детали в любое удобное рабочее время вы можете узнать у одного из менеджеров известного ресторана.