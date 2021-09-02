Что такое лабораторные рассевы и как используются

Ручное просеивание сыпучих материалов, в том числе и зерна — процесс утомительный. Поскольку анализ этих материалов часто должен проводиться в сжатые сроки, а сама такая работа поставлена на поток, есть смысл в использовании автоматических просеивателей, которые могут быстро подготовить сырье для анализаторов. Часто такие устройства называются виброситом или лабораторным рассевом.

Купить вибросито просто — достаточно заказать его в интернет-магазине “Аналит Прибор” по низкой цене: https://analit-pribor.com.ua/catalog/laboratornye-rassevy-sita/. Компания обеспечивает быструю доставку ваших покупок по всей Украине — стоимость доставки уже включена в цены, а покупатели из Одессы могут воспользоваться возможностью самовывоза.

Ещё одно название — ситовый анализатор. Его задача — механическим воздействием (по большей части вращением) заставить зерно или другой сыпучий материал проходить через набор сит до тех пор, пока на них не останутся только лишние частицы.

Такое оборудование состоит из:

электромотора на переменном токе;

механических деталей, обеспечивающих движение платформы для сита;

таймера;

небольшого дисплея;

платформы, на которую крепятся сита;

зажимы для них.

Такая конструкция обеспечивает механическое воздействие на зерно или другой сыпучий материал сразу в нескольких направлениях: вращении и колебании.

Когда нужны лабораторные рассевы?

Работа ситового анализатора позволяет разделить вещества по крупности частиц, так как в устройстве используется набор сит с разными диаметрами ячеек. По такому же принципу от нормальных зерен отделяются поврежденные, а также различные примеси: шелуху, камни, грунт.

Визуальный анализ частиц тоже играет большую роль — после просеивания материала нужно оценить его на предмет наличия таких же по размеру, но посторонних частиц.

Кроме того, такое оборудование можно использовать для просеивания муки и выявления мелких вредителей, снижающих качество зерна и его стоимость.

Как работает это оборудование?

Сочетание круговых движений и колебаний вверх-вниз и в стороны напоминает движения при ручном просеивании, только в этом случае все движения выполняются за счет работы электромотора, который приводит в действие двигательные элементы платформы. Эти элементы отклоняют сито по разным осям, из-за чего материал попадает в ячейки и может эффективно просеиваться: верхние сита имеют наибольший диаметр ячеек с постепенным уменьшением книзу.

Заказать качественное аналитическое оборудование по низкой цене можно в интернет-магазине “Аналит Прибор”.

После того, как вы купили товар на сайте, вы можете либо забрать покупку со склада магазина в Одессе, либо забрать доставленный выбранным вами перевозчиком заказ в любой точке Украины. Стоимость доставки уже включена в стоимость товара, поэтому вы производите оплату только один раз.