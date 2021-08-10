Время, проведенное с пользой: Как украинцы зарабатывают по дороге с работы домой

Чем украинцы занимаются в общественном транспорте, когда едут домой или на работу?

Зачастую они сидят в собственном смартфоне:

общаются с друзьями в социальных сетях составляют список дел читают электронную или обычную книгу, прослушивают аудиокнигу занимаются медитацией, прослушивая соответствующую музыку в наушниках.

Справка! Согласно статистических данных:

77% украинцев пользуются услугами общественного транспорта

14 % вызывают такси

9 % ездят на собственном автомобиле.

Смартфон — источник дохода

Однако в смартфоне можно не только «убивать время», но и пополнять свой бюджет:

Используйте социальные сети не только для общения, но и для развития собственного дела. Например, можно создать страницу, где вы будет продвигать себя или продавать товары собственного производства. Для повышения популярности такой «странички», нужно чаще добавлять новые посты и соответствующие фото, а где это сделать лучше, чем во время поездки! Пообщаться с людьми из разных стран и выиграть деньги возможно во время покерной сессии в удаленном режиме. Также рекомендуется использовать пароли на фрироллы, ведь в них разыгрываются реальные деньги. Для полноценной игры пользователь: выбирает азартное заведение из перечня в Интернете: платформу в браузере или скачивает приложение на свой смартфон

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выбирает игорный стол, профессиональный уровень команды (высокий, средний, слабый) и начинает покерную сессию. Для игры главное — знать правила и постоянно совершенствовать свои навыки игрока. А если вы в поисках работы — воспользуйтесь свободным временем для того, чтобы посмотреть свободные вакансии и сохранить понравившиеся объявления. И потом, когда выйдете на остановке, сможете перезвонить на желаемую должность. Пишите стихотворения. Вы можете писать как в личном смартфоне, так и в обычном блокноте. А для того чтобы сосредоточиться и «словить» вдохновение, можно надеть наушники и включить расслабляющую музыку. Возможно, в вас «спит» поэт и «его» просто нужно разбудить.

Справка! Есть три способа продать свои стихи:

Ввести в поисковой строке «Стихи на заказ» и выбрать сайт из перечня. Продавать книги через собственный сайт. Продавать электронную книгу стихов во всех интернет-магазинах.

Занятия в личном транспорте

Если вам повезло, и у вас есть личное авто — больше возможностей для заработка. Это относится к тем моментам, когда вы стоите в пробке или по другим причинам были вынуждены остановить свой транспорт:

Можно вести личный блог. Например, для автомобилистов. Начинающим автолюбителям будут интересны ваши видео-инструкции. И за просмотры видеороликов автор получает средства. Вести онлайн-урок. Преподавать онлайн можно как дома, так и в личном транспорте. Главное — иметь достаточно опыта и знаний в определенной отрасли и чтобы не было посторонних звуков и других отвлекающих моментов.

На этом список дел, которыми можно заняться в транспорте не заканчивается. Однако каждый человек — индивидуальность, с разными вкусовыми предпочтениями.

Используйте свободное время с пользой, для пополнения семейного бюджета!

Источник: Poker-Experts

Автор: Данил Безруков