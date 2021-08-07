ЭКО или ИКСИ: показания

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, от ICSI — Intra Cytoplasmic Sperm Injection) — две самые популярные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). ИКСИ является одним из вариантов ЭКО. Основным показанием к применению любых ВРТ является бесплодие.

ЭКО и ИКСИ: принципиальное отличие

За исключением оплодотворения, этапы ЭКО и ИКСИ идентичны.

ЭКО называют оплодотворением в пробирке, и это отражает суть метода: в пробирку с ооцитами врач добавляет подготовленную сперму, а через некоторое время обнаруживает образовавшиеся эмбрионы.

ИКСИ отличается тем, что сперматозоид не проникает в яйцеклетку самостоятельно, а его туда внедряет репродуктолог путем инъекции. Сперматозоид помещается в полую микроиглу, затем эта игла прокалывает оболочки яйцеклетки, и внутрь выпускается сперматозоид.

ИКСИ был разработан для повышения эффективности ЭКО, особенно для тех случаев, когда проблематично проникновение сперматозоида в яйцеклетку. Это могут быть проблемы как со стороны сперматозоида, так и со стороны яйцеклетки.

Показания к ЭКО

К методу ЭКО прибегают в случае, когда бесплодие вызвано:

патологиями яичников;

нарушенной проходимостью маточных труб;

эндокринной патологией (эндокринная форма);

иммунными факторами (иммунная форма);

отсутствием овуляции (ановуляторные циклы).

Показания к ИКСИ

Чаще всего к ИКСИ прибегают при мужском бесплодии, но не только.

Показания со стороны мужчин:

нарушения сперматозоидов, снижающие их способность оплодотворять яйцеклетку (азооспермия, астеноспермия, олигозооспермия, тератозооспермия);

эякуляторная дисфункция, в том числе ретроградная эякуляция;

нарушение акросомной реакции сперматозоидов (неспособность сперматозоидов разрушить оболочку яйцеклетки, чтобы попасть внутрь);

антиспермальные антитела в сперме (иммунный фактор).

Показания со стороны женщин:

низкий овариальный резерв;

возраст старше 40 лет (с возрастом утолщается оболочка ооцита, что препятствует проникновению в него сперматозоида естественным путем);

неудачные попытки ЭКО в прошлом;

низкое качество эмбрионов при предыдущих попытках;

необходимость преимплантационной генетической диагностики эмбриона.

Кроме того, метод ИКСИ показан при:

бесплодии неясного генеза;

использовании ооцитов и сперматозоидов, подвергавшихся криовоздействию.

Варианты ИКСИ и показания к ним

Существуют модификации метода ИКСИ, повышающие его эффективность.

ПИКСИ (PICSI, Physiological ICSI) — перед инъекцией сперматозоида проверяют степень его зрелости, основываясь на способности связываться с гиалуроновой кислотой.

Показания:

неудачные предыдущие попытки искусственного оплодотворения (ЭКО и/или ИКСИ);

низкое качество сперматозоидов;

использование для оплодотворения сперматозоидов, полученных в результате биопсии яичка или придатка яичка;

бесплодие неясного генеза;

привычное невынашивание беременности.

Еще один метод — ИМСИ (IMSI, Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection). Суть в тщательном отборе сперматозоида по морфологическим характеристикам, для чего применяется мощный микроскоп. Показанием к нему являются как минимум две неудачные предыдущие попытки ИКСИ.