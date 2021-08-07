ЭКО или ИКСИ: показания
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, от ICSI — Intra Cytoplasmic Sperm Injection) — две самые популярные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). ИКСИ является одним из вариантов ЭКО. Основным показанием к применению любых ВРТ является бесплодие.
ЭКО и ИКСИ: принципиальное отличие
За исключением оплодотворения, этапы ЭКО и ИКСИ идентичны.
ЭКО называют оплодотворением в пробирке, и это отражает суть метода: в пробирку с ооцитами врач добавляет подготовленную сперму, а через некоторое время обнаруживает образовавшиеся эмбрионы.
ИКСИ отличается тем, что сперматозоид не проникает в яйцеклетку самостоятельно, а его туда внедряет репродуктолог путем инъекции. Сперматозоид помещается в полую микроиглу, затем эта игла прокалывает оболочки яйцеклетки, и внутрь выпускается сперматозоид.
ИКСИ был разработан для повышения эффективности ЭКО, особенно для тех случаев, когда проблематично проникновение сперматозоида в яйцеклетку. Это могут быть проблемы как со стороны сперматозоида, так и со стороны яйцеклетки.
Показания к ЭКО
К методу ЭКО прибегают в случае, когда бесплодие вызвано:
- патологиями яичников;
- нарушенной проходимостью маточных труб;
- эндокринной патологией (эндокринная форма);
- иммунными факторами (иммунная форма);
- отсутствием овуляции (ановуляторные циклы).
Показания к ИКСИ
Чаще всего к ИКСИ прибегают при мужском бесплодии, но не только.
Показания со стороны мужчин:
- нарушения сперматозоидов, снижающие их способность оплодотворять яйцеклетку (азооспермия, астеноспермия, олигозооспермия, тератозооспермия);
- эякуляторная дисфункция, в том числе ретроградная эякуляция;
- нарушение акросомной реакции сперматозоидов (неспособность сперматозоидов разрушить оболочку яйцеклетки, чтобы попасть внутрь);
- антиспермальные антитела в сперме (иммунный фактор).
Показания со стороны женщин:
- низкий овариальный резерв;
- возраст старше 40 лет (с возрастом утолщается оболочка ооцита, что препятствует проникновению в него сперматозоида естественным путем);
- неудачные попытки ЭКО в прошлом;
- низкое качество эмбрионов при предыдущих попытках;
- необходимость преимплантационной генетической диагностики эмбриона.
Кроме того, метод ИКСИ показан при:
- бесплодии неясного генеза;
- использовании ооцитов и сперматозоидов, подвергавшихся криовоздействию.
Варианты ИКСИ и показания к ним
Существуют модификации метода ИКСИ, повышающие его эффективность.
ПИКСИ (PICSI, Physiological ICSI) — перед инъекцией сперматозоида проверяют степень его зрелости, основываясь на способности связываться с гиалуроновой кислотой.
Показания:
- неудачные предыдущие попытки искусственного оплодотворения (ЭКО и/или ИКСИ);
- низкое качество сперматозоидов;
- использование для оплодотворения сперматозоидов, полученных в результате биопсии яичка или придатка яичка;
- бесплодие неясного генеза;
- привычное невынашивание беременности.
Еще один метод — ИМСИ (IMSI, Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection). Суть в тщательном отборе сперматозоида по морфологическим характеристикам, для чего применяется мощный микроскоп. Показанием к нему являются как минимум две неудачные предыдущие попытки ИКСИ.