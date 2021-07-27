Что лучше: компактная пудра, рассыпчатая или минеральная

Сегодня бьюти-индустрия предлагает большой выбор декоративных средств макияжа, каждые из которых обладают своими преимуществами и подходят для решения определенных задач. Пудра для лица остается незаменимым элементом в любой женской косметичке. Средство служит для мгновенной корректировки макияжа, устранения жирного блеска и улучшение тона лица. Каждый сезон компании производит новые форматы косметики, но неизменными топами продаж остаются: компактная, рассыпчатая и минеральная пудра.

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В чем разница между пудрами и как выбрать лучший вариант

Самым популярным средством в современной косметичке является классическая пудра компактного формата. Используя специальный спонж или широкую кисть, можно создать красивый макияж с естественным финишем. Более плотная текстура идеально подходит для обладательниц сухого и жирного типов кожи, становится незаменимым элементом в создании повседневного макияжа. Главной особенностью средства с прессованной текстурой является удобство использования. В комплект уже входит спонж, которым легко наносить средство на кожу.

Особый вид пудры с мелкими рассыпчатыми частицами – не менее популярное средство бьюти-модниц. Благодаря легкой, практически невесомой текстуре, получается создать естественный макияж. Рассыпчатая пудра хорошо наносится и подходит для жирного типа кожи. Некоторые марки выпускают косметику с отражающим мелким шиммером, что добавляет легкое сияние коже. Используйте мерцающую пудру не только для лица, но и зоны декольте.

Минеральная пудра внешне напоминает классическую и представлена как в компактном формате, так и в рассыпчатом. Средство подходит для обладательниц проблемной кожи, склонной к высыпаниям, шелушению и других несовершенств. Основным отличительным преимуществом является ухаживающий состав, обогащенный минералами и витаминами. Легкая текстура не забивает поры, отлично матирует, выравнивает тон, при это дополнительно ухаживает за состоянием кожи.

Главные советы: как создавать естественный финиш с помощью пудры

Чтобы к концу активного дня макияж оставался на месте, добавьте в косметичку пудру для лица. С появлением жирного блеска отлично справляются матирующая пудра. Наносите средство как самостоятельно, так и поверх тональной базы, особенно если вы отправляетесь на мероприятие. Используя специальную кисть, можно устранить жирный блеск в Т-зоне, скорректировать тон и добавить легкое сияние коже. Рассыпчатое средство с мелким шиммером расставит сияющие акценты в вечернем образе, а благодаря матирующему эффекту можно быстро поправить макияж в течение вечера.