Модные цвета женской одежды весна-лето 2021

Каждый год Институт цвета Pantone составляет подборки оттенков, которые будут актуальны в одежде, аксессуарах, визаже и даже дизайне интерьеров. В них входят как максимально нейтральные цвета, подходящие для классических образов, так и яркие цвета, на основе которых создаются вечерние и casual образы. Тенденция продолжилась и в сезоне весна-лето 2021, в котором можно встретить и ярко-оранжевое солнце, и холодную мяту, и сливочный крем. О том, как модные дизайнеры и производители адаптировали палитру под женскую одежду, мы расскажем в статье.

Топ-10 трендовых цветов в сезоне весна-лето 2021

Рассмотрим самые модные оттенки сезона.

Marigold

Этот насыщенный оранжево-желтый оттенок напоминает окраску садовых цветов под названием бархатцы. В нем отчетливо виден оранжевый цвет, подтоном которого служит желтый. Такая комбинация призвана согревать, выделять, заряжать оптимизмом и жизненной энергией. Оттенок Marigold хорошо сочетается с малиновым, желтым, красным, зеленым, белым.

Cerulean

Приглушенный нежно-голубой цвет напоминает о безоблачном небе или холодных айсбергах. Модные дизайнеры использовали его в создании полупрозрачных нарядов, деловых костюмов и вечерних платьев. В комплект к одежде, выдержанной в оттенке Cerulean, подойдут аксессуары белого, черного, бледного розового цвета или цвета металлик.

Rust

Насыщенный коричнево-оранжевый оттенок напоминает корабельную ржавчину или мокрую осеннюю листву. Несмотря на не романтическое название, он помогает создавать роскошные образы, которые покорили мировые подиумы. Дизайнеры использовали его в создании кожаных корсетов, струящихся платьев, деловых костюмов и верхней одежды. Их можно комбинировать с вещами бежевого, коричневого, кирпично-красного или темно-зеленого оттенка.

Illuminating

Яркий, солнечно-желтый оттенок призван освежать весенние и летние образы. Одежда, выдержанная в этом цвете, похожа на солнце, внезапно выпрыгнувшее из-под кучи повседневных серо-коричневых вещей. Органичнее всего она сочетается с аксессуарами и вещами яркого зеленого, оранжевого, черного, белого оттенка и особенно – с загорелой кожей.

French Blue

Теперь, чтобы воссоздать атмосферу летнего Парижа, достаточно добавить в гардероб одежду ярко-синего цвета. Она добавит образу насыщенных красок и задаст настроение, которым обычно сопровождаются путешествия по Европе или на круизном лайнере. Платья и костюмы в оттенке French Blue можно дополнять аксессуарами, выдержанные в белом, синем, зеленом и черном.

Green Ash

От обычного зеленого Green Ash отличается более деликатным и нежным ментоловым оттенком. Вещи, выдержанные в нем, освежают образы, одновременно заряжают и успокаивают. Они хорошо комбинируются с розовым, бледно-фиолетовым, бежевым и насыщенным зеленым.

Burnt Coral

Коралловый цвет, который был трендом в 2019 г., в сезоне весна-лето 2021 приобрел «жженый» вид. Он стал более насыщенным, но сохранил мягкость, нежность и праздничное настроение. Сочетать его лучше с красным и коричневым.

Mint

Холодная зеленая мята призвана освежать платья, блузы, комбинезоны и костюмы. Она делает образы более «вкусными» и помогает восстановить силы. Чтобы сохранить эффект, Mint лучше сочетать с фиолетовыми, коричневыми, белыми и черными оттенками.

Amethyst Orchid

Оттенок под романтичным названием «аметистовая орхидея» делает образы более элегантными и женственными. В такой одежде женщина напоминает экзотический цветок, вносящий в массы ощущение роскоши и уникальности.

Raspberry Sorbet

Вкусный и сочный малиновый сорбет выглядит, словно леденец или фруктовое мороженое, способное освежить в жаркую погоду. Платье или блузу в этой палитре можно сочетать с одеждой, выдержанной в желтом, фиолетовом, оранжевом или зеленом оттенке.

Помимо основных цветов, Pantone сделал подборку оттенков, которые будут актуальны в классических образах. В нее вошел абсолютно серый (Ultimate Grey), темно-синий (Inkwell), зелено-коричневый (Willow), сливочно-белый (Buttercream) и классический бежевый (Desert Mist) цвет. Их можно встретить в коллекциях деловых костюмов, платьев, верхней и другой женской одежды.