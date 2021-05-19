Сложности, возникающие при покупке одежды

Когда родители приобретают одежду для ребенка, они стараются выбирать красивые, удобные и безопасные для здоровья наряды. Также хочется, чтобы они были практичными, износостойкими и многофункциональными, а оттенки – яркими и сочными. Важно выбирать изделия из натуральных, качественных тканей, а не синтетики. Но совершить правильную покупку непросто, и у молодых родителей часто возникают сложности. Поэтому нужно разобраться в критериях выбора, возможных ошибках, а уже потом заказать одежду для девочек, перейдя по ссылке https://smil.ua/catalog/girls.

Какие ошибки совершают родители при выборе детской одежды?

Выбирая детскую одежду, родители иногда совершают ошибки, из-за чего может страдать нежная кожа малыша, его здоровье, а также ухудшается настроение. Обычно речь идет о следующем:

неправильно подобранный размер, из-за чего одежда может висеть, сковывать движения;

выбор синтетики вместо натуральной ткани, из-за чего на коже может появляться раздражение, аллергия;

неудобный крой, большое количество дополнительных элементов (нашивки, стразы), которые будут вызывать дискомфорт во время носки;

покупка одежды с плохо закрепленной фурнитурой, торчащими нитками, которые говорят о низком качестве пошива, что приводит к быстрому износу.

Чтобы такого не произошло, нужно отдавать предпочтение проверенным производителям.

Что следует учесть при покупке изделий?

При выборе следует учитывать следующее:

Состав ткани. Материал – максимально натуральный, хотя допускается присутствие небольшого процента синтетики, например, эластана. Тогда изделие будет мягче, прослужит дольше. Также важно, чтобы изделие не обрабатывалось вредными химическими составами или красителями. Из-за этого многие выбирают наряды пастельных, светлых оттенков.

Качество пошива. Должны отсутствовать крупные швы, декоративные элементы, контактирующие с нежной кожей малыша.

Фурнитура. Количество застежек, кнопок, пуговиц должно быть минимальным. Лучше выбирать изделия, у которых застежки расположены сбоку, между ног или спереди для упрощения процесса смены нарядов.

Удобство. Чтобы ребенок не был стеснен во время движений, игр, отдыха, нужно выбирать одежду по размеру, не слишком тесную или большую.

Стоимость. Так как дети растут быстро, не нужно покупать много однотипной одежды. Также не стоит приобретать ее «на вырост», потому что ребенку в ней будет некомфортно. В идеале у малыша должно быть несколько элементов гардероба для теплого и холодного сезонов, для сна, для ношения дома.

В первую очередь родителям нужно обращать внимание на материал, качество пошива, удобство, а уже потом – на крой, дизайн, цвет.