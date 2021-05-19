Сложности, возникающие при покупке одежды
Когда родители приобретают одежду для ребенка, они стараются выбирать красивые, удобные и безопасные для здоровья наряды. Также хочется, чтобы они были практичными, износостойкими и многофункциональными, а оттенки – яркими и сочными. Важно выбирать изделия из натуральных, качественных тканей, а не синтетики. Но совершить правильную покупку непросто, и у молодых родителей часто возникают сложности. Поэтому нужно разобраться в критериях выбора, возможных ошибках, а уже потом заказать одежду для девочек, перейдя по ссылке https://smil.ua/catalog/girls.
Какие ошибки совершают родители при выборе детской одежды?
Выбирая детскую одежду, родители иногда совершают ошибки, из-за чего может страдать нежная кожа малыша, его здоровье, а также ухудшается настроение. Обычно речь идет о следующем:
- неправильно подобранный размер, из-за чего одежда может висеть, сковывать движения;
- выбор синтетики вместо натуральной ткани, из-за чего на коже может появляться раздражение, аллергия;
- неудобный крой, большое количество дополнительных элементов (нашивки, стразы), которые будут вызывать дискомфорт во время носки;
- покупка одежды с плохо закрепленной фурнитурой, торчащими нитками, которые говорят о низком качестве пошива, что приводит к быстрому износу.
Чтобы такого не произошло, нужно отдавать предпочтение проверенным производителям.
Что следует учесть при покупке изделий?
При выборе следует учитывать следующее:
- Состав ткани. Материал – максимально натуральный, хотя допускается присутствие небольшого процента синтетики, например, эластана. Тогда изделие будет мягче, прослужит дольше. Также важно, чтобы изделие не обрабатывалось вредными химическими составами или красителями. Из-за этого многие выбирают наряды пастельных, светлых оттенков.
- Качество пошива. Должны отсутствовать крупные швы, декоративные элементы, контактирующие с нежной кожей малыша.
- Фурнитура. Количество застежек, кнопок, пуговиц должно быть минимальным. Лучше выбирать изделия, у которых застежки расположены сбоку, между ног или спереди для упрощения процесса смены нарядов.
- Удобство. Чтобы ребенок не был стеснен во время движений, игр, отдыха, нужно выбирать одежду по размеру, не слишком тесную или большую.
- Стоимость. Так как дети растут быстро, не нужно покупать много однотипной одежды. Также не стоит приобретать ее «на вырост», потому что ребенку в ней будет некомфортно. В идеале у малыша должно быть несколько элементов гардероба для теплого и холодного сезонов, для сна, для ношения дома.
В первую очередь родителям нужно обращать внимание на материал, качество пошива, удобство, а уже потом – на крой, дизайн, цвет.