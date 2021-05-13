Льготные категории детей в Одессе бесплатно обеспечивают детским питанием

В 2021 году из бюджета Одессы в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» предусмотрено финансирование в размере свыше 3 миллионов гривен на обеспечение детским питанием детей грудного возраста и второго года жизни, которые проживают в социально уязвимых, малообеспеченных и многодетных семьях.

Выдача детского питания – молочных смесей и каш – проводится по рецепту врача-педиатра из расчета на месяц в соответствии с возрастными потребностями ребенка. Для бесплатного получения детского питания необходимо обратиться к педиатру, с которым подписана декларация, с документами, подтверждающими льготный статус многодетной или малообеспеченной семьи.

К социально уязвимым относятся семьи, которые на данный момент оказались в сложной жизненной ситуации, связанной с тяжелыми экономическими условиями. Решение о внесении ребенка в данную категорию для обеспечения детским питанием принимается комиссией детской поликлиники.

В первом квартале 2021 года, пишет сайт мэрии, детское питание за средства городского бюджета Одессы получили 676 детей, в том числе: 378 детей — из многодетных семей, 160 детей – из малообеспеченных семей и 138 детей – из социально уязвимых семей. Это позволило обеспечить детей максимально качественным сбалансированным питанием, что положительно повлияло на их физическое и психологическое развитие.