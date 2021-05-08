В центре Одессы к двери дома примотали гранату

В центре Одессы к газовой трубе во дворе дома примотали гранату. Предварительно боевую. Жильцов дома эвакуировали. Об этом сообщает Vgorode со ссылкой на ряд СМИ.

Так, гранату заложили у дома на улице Конной, 11. Ее сняли взрывотехники

По словам очевидцев, бомбу примотали над квартирой девушки. Если бы она была дома и выходила, то граната, видимо, взорвалась бы.

Из-за инцидента пришлось перекрыть квартал. После устранения опасности специалисты записали показания местных и сфотографировали их. В ГСЧС пока не комментируют случившееся.

В полиции квалифицировали произошедшее как "террористический акт" и открыли дело по статье о "незаконном обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Как уточнили в пресс-службе ГУ НП области, вчера вечером жители многоэтажки обнаружили прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5, от чеки которой была протянута леска к входной двери подъезда.

Сейчас правоохранители разыскивают минера.