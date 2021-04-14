Какое нижнее белье подойдет вашей фигуре?

Нижнее белье — это базовая потребность человека. Современные бренды представляют нам огромный выбор товаров: комплекты женского белья, пижамы, носки, футболки, термобелье, халаты, ночные рубашки, моделирующее белье. Покупая нижнее белье, мы обращаем внимание на его цвет, форму, ткань, фактуру и фасон. Но даже идеальный на первый взгляд комплект, на фигуре может выглядеть не очень привлекательно. Как не потеряться в этом разнообразии и подобрать вещи, которые идеально подчеркнут фигуру и скроют недостатки? Прежде всего нужно подбирать нижнее белье по типу фигуры, учитывая ее особенности.

Какой у вас тип фигуры?

Традиционно женскую фигуру разделяют на 5 типов: груша, перевернутый треугольник, яблоко, прямоугольник и песочные часы.

Для фигуры типа груша характерны очень женственные формы, изящные плечи и широкие бедра. Фигура в форме перевернутого треугольника отличается узкими бёдрами, практически не выраженной талией и широкими плечами.

Отличительной чертой фигуры в форме яблока является наличие небольшого животика. Даже если девушка, обладающая фигурой-яблоком, худая, живот все равно будет заметен, поскольку объем талии практически такой же, как и объем груди.

Для фигуры-прямоугольника характерна примерно одинаковая ширина плеч, талии и бедер. Такой тип фигуры не отличается женственными формами и изгибами, но вместе с тем он очень популярен в модельной индустрии.

Девушки, обладающие фигурой в форме песочных часов, имеют приблизительно одинаковую ширину плеч и бедер и тонкую, изящную талию. Именно этот тип женской фигуры принято считать эталоном.

Какое белье стоит выбирать под тот или иной тип фигуры?

По мнению стилистов, обладательницам фигуры-груши стоит делать акцент на груди, и максимально скрывать низ, выбирая темные необъемные ткани и сдержанный фасон изделия без излишнего декора. Для верха прекрасно подойдут светлые оттенки, всевозможные кружева, рюши и другие декоративные элементы.

Для фигуры в форме перевернутого треугольника лучше всего подойдет сдержанный лаконичный верх. Говоря о бюстгальтерах, стоит выбирать модели из кружев с мягкой чашкой на косточках или бра. На answear.ua представлено огромное количество именно таких моделей, которые подчеркнут изящные изгибы вашей фигуры.

Девушкам с фигурой-яблоком прекрасно подойдет моделирующее белье, оно поможет скрыть животик, сделав грудь и бедра более пышными. Ту же функцию выполнит и низ с завышенной талией — трусики в стиле ретро, пижамные шортики и штаны. Обладательницам пышного бюста стоит выбирать максимально лаконичный верх — с отсутствием пуш-апа и чрезмерного декора.

Основная задача для фигуры в форме прямоугольника заключается у формировании талии. Сделать это поможет низ с завышенной талией, всевозможными рюшами, бантиками, завязками и другими яркими акцентами по бокам. Изделий с заниженной талией стоит избегать. Чтобы сделать грудь также более женственной, остановите свой выбор на бюстгальтерах, лифах, футболках с яркими элементами декора, рюшами и кружевами.

Фигуре-песочные часы подходит практически любая модель нижнего белья. Выбор того или иного элемента нижнего белья зависит от ваших предпочтений и полета фантазии. Если хочется чего-то нежного и утонченного, стоит выбрать кружевное нижнее белье.

Лучшая женская одежда для лета — та, в которой вы чувствуете себя уверенной и привлекательной. Нижнее белье тоже атрибут вашей высокой самооценки. Поэтому выбирайте комплекты, которые больше всего подходят именно вашему типу фигуры и покоряйте сердца своей красотой!