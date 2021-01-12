Игрушки Лига WatchCar: Битвы чемпионов

Окунуться с головой в увлекательное приключение желают мальчишки в любом возрасте. Без капли сомнения, об этом мечтают и девочки тоже. Особенно, когда в эти приключения отправляешься с популярными машинками WatchCar. С новыми героями всегда захватывающе интересно, а когда это герои мультсериала Лига WatchCar, вдвойне. В этом можно убедиться, посмотрев экранизированные игрушки на сайте https://leva.com.ua/watchcar/.

Знакомство с игрой WatchCar

Высокоскоростные игрушечные машинки, наделённые искусственным интеллектом, смогут заинтересовать даже самого пассивного ребёнка.

Теперь возможно не только смотреть игру на экране, но и наблюдать за игрой в реальности. И даже принимать участие в этих супер-соревнованиях. Всё что нужно, это купить WatchCar – комплект крутых и красочных машин. В наборе может находиться целых пять машинок. Это говорит о том, что играть в эту игру можно всей семьёй, что является поводом, перерасти в хорошую традицию.

Полный набор содержит всех участников турнирного соревнования. В комплект 5 стартовых браслетов, 5 ключей, активирующих наручные часы своего участника, пять машин героев турнира. У яркой умной машины есть специальный инерционный механизм, позволяющий увеличивать стартовую скорость с браслета. Прилагается 10 монет силы, которые позволяют улучшить свойства игрушки WatchCar.

Краткая сюжетная линия мультфильма Лига Вотчкар

По сюжету мультика персонажи не сдаются, веря в победу и мечтая о титуле чемпиона. Браслеты помогают участникам справляться со своими машинами. Основные персонажи выступают против нехорошей компании соперников.

Известный своей потрясающей скоростью и сложным интеллектом спортивный автомобиль BlueWill принадлежит гениальному мальчику Джино, который хотел бы выиграть чемпионат в грядущих автогонках.

Мальчик давно готовятся к заезду, но он знает, что его команда столкнется с очень сильным противником. Поэтому он изо всех сил старался подбодрить Уилла. Все друзья и родственники тоже поддерживают спортсменов, но среди них есть и завидный человек. Рой — приятель главного персонажа Джино, изо всех сил пытается отговорить своих друзей от участия в соревнованиях. Он хочет убедить нашего героя, что его любимая машина может быть повреждена во время гонки. Рой использует авто красного цвета Battle. Али — их спутник в делах и на трассе. У неё машина розового цвета. Мэри — автомеханик. Используя своё мастерство, помогает друзьям финишировать в автогонке.

Приобретение необходимых навыков

Сам факт что ребёнок, играя в эту игру, приобретёт много навыков — не оспорим. Сами по себе модели отлично трансформируются, поэтому у малышей будет развиваться мелкая моторика. Стоит представить, как будет развиваться фантазия, ведь сюжет и мультика полностью перенесётся к вам в дом в воображении юного игрока. Участие в «домашних гонках», может сподвигнуть вашего ребёнка заняться спортом, а именно мотоспортом.

Ваш малыш в восторге от супер-машинок? Лучшим презентом на День Рождения или любое праздничное мероприятие станет Лига Вотчкар – игрушки, с которыми не будет скучно. Отличное решение для больших компаний, где каждый ребёнок может выбрать понравившуюся машинку, без проблем. Желтыми, зелёными, красными, синими цветами могут похвастаться детские игрушки-запускалки «Лига WatchCar». Мечта каждого ребёнка, чтобы его спортивная машина выиграла гонку. Помогите своему ребенку выиграть чемпионат — приобретите для него супер-героев лиги.

Преимущества продукции «ЛИГА WATCHCAR»

В процессе производства игрушек соблюдаются все нормативные требования и контроль за качеством продукции, поэтому изделия надёжны и безопасны. Приняв решение купить лигу WatchCar — родители сделают лучший выбор для детского отдыха и занятий.

Игрушка имеет следующие характеристики:

Отличное качество. Используемые в производстве данных игрушек сырьё (материалы), исключает содержание вредных веществ.

Краска, которой покрыт наружный слой игрушечного автомобиля, не содержит токсичных примесей.

Отсутствие острых деталей.

Модели способствуют развитию определённых качеств у детей.

Игрушки предназначены для детей в возрасте от трёх лет. Оригинальные, брендовые и яркие цвета детских автомашин заинтересуют как детей, так и взрослых.

Автомобильная компания «JH Motor Company» разработала уникальный автомобиль с уникальным интеллектуальным развитием. Продукция продается по всему миру и за последнее время стала очень популярной. Поэтому каждому ребенку хочется иметь четырехколесного компьютерного друга, родители смогут приобрести товар по адресу - Киев, ул. Васильковская 53А. Купившие игрушки стали участниками популярной гонки на высокотехнологичных автомобилях. По телефону - +38-(095)-229-78-47 менеджер расскажет о наличии моделей.