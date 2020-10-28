Мужской уголок — мастерская, игрушки — станки и инструменты

Токарный станок является тем инструментом, к выбору которого надо подходить со всей серьезностью и учитывать соответствие технических параметров к предъявляемым требованиям. Главным предназначением является обработка дерева и металла.

Они бывают различных габаритов в зависимости от функционала. Делятся на профессиональные установки и модели бытового класса, которые могут работать с любым материалом.

Виды токарных станков

Чтобы приобретение стало максимально полезным, надо понимать, в каких целях станок будет использоваться и какими характеристиками должен обладать. Все токарные станки (как по дереву, так и по металлу) условно делят на:

Настольные - используются в домашних гаражах и мастерских, характеризуются малыми габаритами;

Полупрофессиональные - имеют более расширенный функционал по сравнению с бытовыми;

Профессиональные – предназначены для установки на предприятиях и крупных производствах.

Бытовые модели имеют незначительный вес - до 100 кг. Мощность такого домашнего оборудования может достигать до 400 Вт. Токарные станки полупрофессионального класса весят до 400 кг, но их также можно установить в гараже или специально переоборудованном под мастерскую помещении. Фактически это универсальные устройства с большим набором функций. Мощность полупрофессиональных станков более высокая и достигает 1000 Вт. Функциональность такого оборудования в несколько выше и помимо токарных возможностей, они могут выполнять сверлильные и фрезерные работы. Это, соответственно, влияет на стоимость. Наиболее популярные модели этого класса - JET BD-920, FDB MASCHINEN TURNER 320х1000 S, ZENITECH MD250-550 VARIO.

Установка токарных станков профессионального класса выполняется на различных предприятиях и крупных производствах. Управление такими агрегатами требует определенных знаний и опыта, так как практически полностью подчиняется программному обеспечению. Значительная масса и габариты, а также определенные условия эксплуатации не позволят использовать такой станок дома. Станки с ЧПУ имеют большую скорость обработки деталей и, соответственно, повышенные обороты.

Токарные установки делятся на несколько подвидов:

Токарно-фрезерные - позволяют удалять с заготовки фаски, делают отверстия, выполняют торцевание;

Токарно-винторезные - производят заточку обрабатываемых поверхностей и наносят резьбу;

Комбинированные - являются универсальными и сочетают в себе возможность выполнять все перечисленные выше функции.

Основные характеристики станков по металлу

Несмотря на небольшие габариты, настольные установки по металлу позволяют выполнить:

шлифование;

увеличение отверстий;

подрезку изделия с торцов.

Несмотря на то, что мини станки работают с меньшей скоростью по сравнению с профессиональными, качество получаемой заготовки ничуть не хуже.

Достоинства токарных мини-станков

Несмотря на небольшие размеры, настольные станки обладают следующими достоинствами:

Работают от электрической сети с напряжением 220В;

Можно адаптировать под сеть с напряжением 380В;

Экономные по расходу электроэнергии;

Простые в работе;

Доступные по цене;

Предусмотрена возможность оснащения дополнительными инструментами;

Продолжительный эксплуатационный срок при условии соблюдения правил использования и проведения регулярного ТО.

Основные составляющие узлы

Станки для дома имеют небольшие габариты, но по своей конструкции они достаточно сложны, потому что практически повторяют профессиональное оборудование. Главными узлами выступают:

Станина - является основой станка и фиксируется на столе;

Передняя бабка или поводковый патрон - состоит из электрического шпинделя, привода, а также коробки передач, которые осуществляют вращение вала;

Подпятник предназначен для установки необходимого и достаточного расстояния до заготовки;

Задняя бабка фиксирует заготовку;

Суппорт - предназначен для фиксации инструмента (сверла, резца, зенкера).

На некоторых моделях предусмотрена регулировка скорости, которая меняется переносом клинового ремня на другую впадину шкивов.

Как выбрать токарный станок по металлу?

Перед приобретением станка советуем обратить внимание на важные нюансы:

Производитель. Желательно останавливаться на известных и проверенных временем брендах, которые предоставляют гарантию на свою продукцию. В последствии также проще будет найти комплектующие детали. Типы передачи: ременная или шестереночная; Шестерня должна изготавливаться из капролона. Он прочный и не крошится. На шпинделе должны быть роликовые подшипники, что позволяет добиться более точной обработки изделия. Элементы станков должны быть закаленными, это гарантирует долгую эксплуатацию. Желательно, чтоб станок поддерживал несколько скоростей. Обязательным является использование защитных механизмов. Чтобы была возможность нарезать или проточить резьбу на длинномерных заготовках, следует выбирать переднюю бабку со сквозным отверстием.

Правила работы на установке

Главным фактором в процессе работы является безопасность мастера. Необходимо четко придерживаться следующих правил:

Обеспечить надежную фиксацию оборудования; Нельзя размещать посторонние предметы на основании установки; Запрещено опираться на оборудование; Если во время обработки изделия должна образовываться стружка, то необходимо предварительно защитить лицо и глаза очками; Перед запуском убедиться, что элементы питания исправны и не повреждены; Проверить работу станка на холостом ходу; Самое главное – никогда не оставляйте без присмотра включенный станок.

В данный момент на рынке представлен огромный ассортимент представленного оборудования. Принцип работы у него почти идентичный, отличия только в назначении, технических характеристиках и цене. Выбор за вами!