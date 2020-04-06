Хроники коронавируса 6 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 329 906 (+54930)

Умерло – 73 842 (+4341)

Вылечено – 277 644 (+11757)

Топ 5 стран

Соединенные Штаты Америки 351 890 Испания 135 032 Италия 132 547 Германия 101 214 Китай 81 708

Карантин в Украине: итоги за день

1319 случаев заболевания коронавирусом (+68 за прошедшие сутки),

38 – умерло (+6),

28 – вылечились (+3)

До конца карантина (24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; в общественных местах – обязательно наличие масок.

Пик заболеваний ожидается на Пасху, по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.

— коронавирус обнаружили у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

— нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что коронавирусом заразились 8 народных депутатов: 3 нардепа от ОПЗЖ, 2 – от "Слуги народа" и еще 2 – внефракционных

— полиция составила более 3,9 тысячи админпротоколов за нарушение карантина; кроме того, расследуются 46 уголовных дел

— в Украине будут работать воздушные медицинские бригады (на сегодня для запуска службы подготовили 8 вертолетов)

— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"

— президент Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

— стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Центр общественного здоровья сообщает, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет

— глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания

Украина по количеству проведенных тестов находится на уровне африканских стран

На данный момент в Украине провели всего 5 864 тестов на коронавирус. Это 115 тестов на миллион населения. Это показатели Намибии и Марокко.

Для сравнения соседние с Украиной страны:

• в Беларуси сделали 40 000 тестов;

• в РФ - 758 000;

• в Польше - 85 467.

Коронавирус в мире

В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом заразились тигры и львы.

Из-за коронавируса, в Шри-Ланке освободили почти 3 тысячи заключённых.

Бернар Гонсалес, врач французской футбольной команды "Реймс", заболел коронавирусом и покончил жизнь самоубийством.

Главврач Шотландии ушла в отставку после нарушения своих же карантинных рекомендаций: она была замечена в другой части страны, в часе езды от ее дома в Эдинбурге.

В возрасте 68 лет от коронавируса умер актер фильма "Чужие" Джей Бенедикт.

Каждому гражданину Сингапура выдадут по $1,1 тыс. в качестве поддержки в условиях карантина.

В России за сутки зарегистрировали 954 случая коронавируса. Всего заболевших — 6 343.

od-news.com

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