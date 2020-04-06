Хроники коронавируса 6 апреля
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 1 329 906 (+54930)
- Умерло – 73 842 (+4341)
- Вылечено – 277 644 (+11757)
Топ 5 стран
|Соединенные Штаты Америки
|351 890
|Испания
|135 032
|Италия
|132 547
|Германия
|101 214
|Китай
|81 708
Карантин в Украине: итоги за день
- 1319 случаев заболевания коронавирусом (+68 за прошедшие сутки),
- 38 – умерло (+6),
- 28 – вылечились (+3)
До конца карантина (24 апреля) в Украине запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон; в общественных местах – обязательно наличие масок.
Пик заболеваний ожидается на Пасху, по улице можно передвигаться только вдвоем (исключение – сопровождение детей), а пожилым людям предписана самоизоляция.
— коронавирус обнаружили у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
— нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что коронавирусом заразились 8 народных депутатов: 3 нардепа от ОПЗЖ, 2 – от "Слуги народа" и еще 2 – внефракционных
— полиция составила более 3,9 тысячи админпротоколов за нарушение карантина; кроме того, расследуются 46 уголовных дел
— в Украине будут работать воздушные медицинские бригады (на сегодня для запуска службы подготовили 8 вертолетов)
— правительство уточнило, что ношение маски на улице не является обязательным условием карантина, поскольку улица – это не "общественное место"
— президент Зеленский заявил, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты
— стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов
— Центр общественного здоровья сообщает, что 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, имели возраст старше 50 лет
— глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что под бесплатное лечение коронавируса в Украине попадают только средние и тяжелые случаи заболевания
Украина по количеству проведенных тестов находится на уровне африканских стран
На данный момент в Украине провели всего 5 864 тестов на коронавирус. Это 115 тестов на миллион населения. Это показатели Намибии и Марокко.
Для сравнения соседние с Украиной страны:
• в Беларуси сделали 40 000 тестов;
• в РФ - 758 000;
• в Польше - 85 467.
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