Хроники коронавируса 3 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 083 211 (+66643)

(+66643) Умерло – 58 149 (+4908)

(+4908) Вылечено – 227 738 (+14587)

Карантин в Украине: итоги за день

- 1072 зараженных коронавирусом в Украине.

- 27 летальных случаев.

- 23 человека выздоровели.

Мы переступили за 1 тыс заболевших.

Кабмин ужесточил карантин (до 24 апреля) и ввел повсеместный масочный режим, а МВД – штрафует нарушителей. Пик коронавируса ожидается на Пасху.

— от коронавируса вылечились нардепы Сергей Шахов (группа "Доверие") и Руслан Горбенко ("Слуга народа"); еще трое – лечатся

— украинские врачи отправляются в Италию на помощь тамошним коллегам в борьбе с коронавирусом

— Кабмин предписал всем пенсионерам (граждане, достигшие 60-летнего возраста) находиться на самоизоляции; исключение составляют только те, которые задействованы в мерах по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры

— на период пасхальных празднований правительство планирует усилить контроль над масочным режимом, а также – ограничить богослужения и скопление людей

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просят о немедленной эвакуации

— в рамках глобального плана ООН до конца года Украина получит 165 млн долларов для преодоления последствий вспышки коронавируса

— весенний призыв переносится на май-июль

— в Житомирской области мужчина с COVІD-19 впал в кому

— в Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса; кроме того, для хранения тел закуплена 1 тысяча плотных пластиковых мешков; "Мы готовимся к худшему", — описал ситуацию мэр Днепра Борис Филатов

— защитные маски или респираторы, а также защиту для глаз будут обязаны выдавать посетителям аптеки, финансовые учреждения, магазины и другие соответствующие учреждения, деятельность которых на время карантина разрешена

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— Кабмин требует выставить блокпосты между всеми областями; кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

— по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 32% украинцев после объявления карантина в стране ушли в отпуск по собственному желанию; при этом 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме, 29% – работают дистанционно, а 4% граждан потеряли работу

Коронавирус в мире: итоги за день

Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где отныне запрещено продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак.

В Мексике прекращают производство пива Corona, поскольку власти назвали его "несущественным" в условиях эпидемии.

На фоне пандемии коронавируса в США за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 миллионов.

В России 4 149 подтвержденных случаев коронавируса (+601 за сутки)

На время карантина Google будет следить за местоположением людей и передавать данные правительствам 131 страны.

В попытке остановить распространение коронавируса, власти Индонезии выпустили на свободу около 18 тысяч заключенных.

od-news.com

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