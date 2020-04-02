Хроники коронавируса 2 апреля

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 1 004 533 (+67575)

Умерло – 51 563 (+4299)

Вылечено – 210 519 (+15854)

Карантин в Украине:

В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Новых за день -103

Летальных - 22

Выздоровели - 19

Кабмин ужесточил карантин (до 24 апреля) и ввел повсеместный масочный режим, а МВД – штрафует нарушителей. Пик коронавируса в нашей стране ожидается на Пасху.

— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать; также, им разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— в Херсонской области от коронавируса умерла медсестра Олешковской больницы; COVID-19 у нее обнаружили посмертно

— в Украине начали штрафовать людей, которые без защитных средств ходят по магазинам

— Минздрав утвердил единый протокол для лечения коронавируса (алгоритм для медиков был разработан на основе опыта стран, столкнувшихся со вспышкой болезни раньше Украины)

— Украина получит оборудование для диагностики Covid-19 от МАГАТЭ

— в Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса; кроме того, для хранения тел закуплена 1 тысяча плотных пластиковых мешков; "Мы готовимся к худшему", — описал ситуацию мэр Днепра Борис Филатов

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов

— "власти" Крыма объявили о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса

— главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшие дни будет налажено серийное изготовление отечественных тестов для диагностики коронавируса (такими тест-системами обеспечат все нуждающиеся лаборатории в стране)

— в "Укрпоште" заявили, что книги и секс-игрушки во время карантина будут доставлять бесплатно

Коронавирус в мире

Коронавирусом заразились больше миллиона жителей планеты

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 миллион.

Больше всего заразилось в США — почти 236 тыс. человек. Отметим, что 10% инфицированных от мирового количества находится только в одном американском штате Нью-Йорк. За последние сутки там заразились почти 9 тыс. американцев.

Немного возросло число инфицированных в Италии. Общее число зараженных в стране достигло 115,5 тыс. человек. Испания тоже недалеко ушла (на данный момент заразилось 110 тыс. граждан).

Также значительно увеличилось число смертельных случаев от COVID-19 (51 тыс. человек).

Наибольшая смертность от вируса по прежнему в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных случаев. Общее количество смертей в стране выросло до 14 тысяч человек. На втором и третьем месте — Испания и США (в странах зафиксировано 10 тыс. и 5,3 тыс. смертей соответственно).

Новая вспышка коронавируса в Китае: за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений.

Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медсестер и врачей больниц в Лос-Анджелесе.

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям карантина.

Из-за коронавируса потребление алкоголя в США выросло на 55%.

Швейцария закрывает границы для иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса.

Во Франции за две недели выписали свыше 300 тысяч штрафов по карантину.

od-news.com

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