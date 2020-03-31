Хроники коронавируса 31 марта

Коронавирус: итоги за день

Заражено – 842 801 (+56193)

Умерло – 41 427 (+3595)

Вылечено – 176 504 (+10630)

Карантин в Украине: итоги за день

— подтверждено 549 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 – летальные, 8 – вылечились

— 4 украинца умерли от коронавируса за границей

— от коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко

— коронавирусом заразились глава Запорожского облсовета Григорий Самардак, глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко, а также – пятеро нардепов: Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Анна Скороход (внефракционная), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Сергей Шахов (группа "Доверие") и Сергей Рудык (внефракционный)

— на въездах в Ивано-Франковск будут мерить температуру, а в самом городе закроют парки и детские площадки

— премьер-министр Шмыгаль сообщил, что украинские производители делают более полумиллиона масок в день, но этого все равно недостаточно и без импорта из Китая пока не обойтись

— главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине к "первой волне" заболевших коронавирусом готово почти 70 000 коек

— в Украине появились мобильные бригады и передвижные военные лаборатории по выявлению инфицированных

— в Харькове мошенники продали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 000 медицинских масок по цене чуть больше 1 гривны за штуку

— больным коронавирусом разрешили ходить в аптеки и магазины, но исключительно в неотложных случаях

— с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", программа которого рассчитана на учащихся 5-11 классов; уроки по 11 предметам ежедневно будут транслироваться в эфире украинских телеканалов, а также на страницах Минобразования в Facebook и YouTube

— мэр столицы Виталий Кличко заявил, что за первое нарушение карантинного режима предусмотрен штраф в размере 17 000 грн, за второе – 34 000 грн, а за третье – уголовная ответственность

— Минздрав разрешил работу продуктовых рынков при нескольких условиях: торговля исключительно пищевыми продуктами; расстояние между торговыми точками – не менее 3 метров; не более 1 человека на 20 кв.м; в очередях – дистанция не менее 1,5 метра; все покупатели и продавцы должны быть в масках

— по данным опроса от Info Sapiens 34% украинцев боятся лишиться работы в связи с карантином, 43% – боятся подхватить коронавирус, и лишь 7% граждан не боятся ничего

Коронавирус в мире

США перегнали Китай по количеству жертв — там уже 3 416 погибших.

Трамп заявил, что более миллиона американцев прошли тест на коронавирус.

У генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса выявили коронавирус.

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса.

Король Таиланда самоизолировался в роскошном немецком отеле с 20 любовницами, предварительно выкупив все номера.

Президент Туркменистана запретил использовать слово "коронавирус". Кроме того, за ношение масок и разговоры о коронавирусе могут арестовать.

В России 2 337 подтвержденных случаев коронавируса (+500 за сутки)

У главвра больницы в Коммунарке Дениса Проценко выявили коронавирус, сообщает «Россия 24». Он, кстати, общался без маски с Путиным во время его визита в больницу

Убытки мировой туристической отрасли из-за коронавируса оценивают в $2,2 трлн, из-за чего 75 миллионов человек по всему миру могут остаться без работы.

В Грузии из-за эпидемии ограничили продажу алкоголя, в том числе вина и пива

od-news.com

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