Хроники коронавируса 30 марта
Коронавирус: итоги за день
- Заражено – 771 765 (+48419)
- Умерло – 36 998 (+3005)
- Вылечено – 160 243 (+8434)
Карантин в Украине: итоги за день
- подтверждено 548 случаев заболевания коронавирусом (+130 за прошедшие сутки),
- 13 – летальные (+4),
- 8 – вылечились (+3)
По информации Центра общественного здоровья, коронавирусом может переболеть около 22 миллионов украинцев. Вплоть до 24 апреля в стране продлен карантин, введен режим ЧС, полностью закрыта граница и ограничен въезд в Донецкую и Луганскую области.
— от коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко
— коронавирусом заразились глава Запорожского облсовета Григорий Самардак, глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко, а также – пятеро нардепов: Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Анна Скороход (внефракционная), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Сергей Шахов (группа "Доверие") и Сергей Рудык (внефракционный)
— новым главой Министерства здравоохранения вместо Ильи Емца назначен Максим Степанов
— глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис заявил о пяти тысячах зараженных коронавирусом в регионе; впрочем, на данный момент в области официально подтвердили только один случай заражения
— в Тернопольской области медсестры начали увольняться после того, как 25 медиков заразились коронавирусом
— правоохранители завели 33 уголовных дела, а также составили 2967 административных протоколов из-за нарушения карантина в Украине
— эвакуированных из Катара и острова Бали украинцев разместили на карантин в отеле Минобороны; некоторые граждане не соглашались на обсервацию из-за плохих условий в отеле и просили разрешения на самоизоляцию, однако со вчерашнего дня прохождение обсервации обязательно для всех, кто возвращается в Украину
— компания «АТБ-Маркет» вводит ограничения относительно посещения магазинов без защитных масок
— принят закон об обеспечении лечения коронавируса (разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальными органами ряда других стран)
— пациентов с легкой формой коронавируса не будут госпитализировать
— весенний призыв переносится на май-июль
— по официальной статистике, украинские женщины болеют на коронавирус чаще, чем мужчины (52% против 48%)
Пандемия в мире
- Число случаев заражения коронавирусом в Италии перевалило за отметку в 100 000.
- Принц Чарльз успешно вылечился от коронавируса и вышел из режима самоизоляции.
- Германские ученые сообщили о прогрессе в создании вакцины против коронавируса. Успешные испытания уже провели над мышами и клеточными культурами.
- Премьер Индии попросил прощения у народа за катастрофические последствия карантина в стране (полный запрет выходить из дома с утра до вечера; улицы патрулирует полиция и добровольцы, лупящие палками всех подряд).
- В России 1836 заразившихся (+302 за сутки), выздоровели 66 человека, умерли 9;
- Олимпийский оргкомитет в Токио официально объявил, что открытие Олимпиады переносится на 23 июля 2021 года
- В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога.