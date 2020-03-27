Утренние хроники коронавируса 27 марта

Заболевших — 536 454 (+60 909).

(+60 909). Погибших — 24 114 (+2 669).

(+2 669). Выздоровевших — 124 395 (+7 814);

В Украине

218 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (+22 зараженных зафиксировано со вчерашнего вечера). Из них 5 умерло и 4 выздоровело. Официальная сводка МОЗ. Первые случаи были зафиксированы в Ровенской (9), Волынской (2) и Закарпатской областях (1).

В мире

США вышли на первое место по числу заболевших (85 991 заболели и 1 296 умерли). В Китае (81 782/ 3 291), Италии (80 589/ 8 215), Испании (57 786/ 4 365), Германии (43 938/ 267);

В России 1036 заболевших 3 человека умерли, в 58 регионах. В Москве 703 зараженных.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что самый безопасный способ секса во время пандемии — это мастурбация.

Афганистан амнистирует 10 тыс. заключенных из-за коронавируса. Под амнистию попадут люди старше 55 лет.

Актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум скончался от коронавируса.

od-news.com

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