Утренние хроники коронавируса 27 марта
- Заболевших — 536 454 (+60 909).
- Погибших — 24 114 (+2 669).
- Выздоровевших — 124 395 (+7 814);
В Украине
218 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (+22 зараженных зафиксировано со вчерашнего вечера). Из них 5 умерло и 4 выздоровело. Официальная сводка МОЗ. Первые случаи были зафиксированы в Ровенской (9), Волынской (2) и Закарпатской областях (1).
В мире
- США вышли на первое место по числу заболевших (85 991 заболели и 1 296 умерли).
- В Китае (81 782/ 3 291),
- Италии (80 589/ 8 215),
- Испании (57 786/ 4 365),
- Германии (43 938/ 267);
- В России 1036 заболевших 3 человека умерли, в 58 регионах. В Москве 703 зараженных.
- Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что самый безопасный способ секса во время пандемии — это мастурбация.
- Афганистан амнистирует 10 тыс. заключенных из-за коронавируса. Под амнистию попадут люди старше 55 лет.
- Актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум скончался от коронавируса.
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