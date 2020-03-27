Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 27 марта

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шеф-повар готовит бургеры в форме коронавируса в Ханое (Вьетнам)
шеф-повар готовит бургеры в форме коронавируса в Ханое (Вьетнам)
  • Заболевших — 536 454 (+60 909).
  • Погибших — 24 114 (+2 669).
  • Выздоровевших — 124 395 (+7 814);

В Украине

218 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (+22 зараженных зафиксировано со вчерашнего вечера). Из них 5 умерло и 4 выздоровело. Официальная сводка МОЗ. Первые случаи были зафиксированы в Ровенской (9), Волынской (2) и Закарпатской областях (1).

В мире

  • США вышли на первое место по числу заболевших (85 991 заболели и 1 296 умерли).
    • В Китае (81 782/ 3 291),
    • Италии (80 589/ 8 215),
    • Испании (57 786/ 4 365),
    • Германии (43 938/ 267);
  • В России 1036 заболевших 3 человека умерли, в 58 регионах. В Москве 703 зараженных.
  • Департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что самый безопасный способ секса во время пандемии — это мастурбация.
  • Афганистан амнистирует 10 тыс. заключенных из-за коронавируса. Под амнистию попадут люди старше 55 лет.
  • Актер из фильма "Крокодил Данди" Марк Блум скончался от коронавируса. Марк Блум

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