Режим ЧП и комендантский час в Украине: чего следует ожидать?

Уже сегодня обсуждается возможность введения ЧП по всей стране. Если решение СНБО будет положительным, президент выпускает указ и уже 24 марта, во вторник на внеочередном собрании Верховная Рада будет голосовать за введения чрезвычайного положения по всей стране.

Режим ЧП позволит правоохранителям максимально ограничить движение транспорта, установить блок-посты, следить и наказывать за нарушение карантина, закрывать города, чтобы ограничить передвижение людей, а также перепрофилировать производства для борьбы с эпидемией - многие из этих правил действуют уже сейчас, а для остальных нужен соответствующий закон.

Ранее также сообщалось о возможности введения комендантского часа, но тогда речь шла только о Киеве.

Напомним, что ещё 20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозировал введение чрезвычайного положения и комендантского часа по всей стране.

По его словам, режим ЧП может выглядеть так:

работать будет только критически необходимый для жизнеобеспечения страны бизнес;

будет установлен особенный порядок распределения продуктов питания;

будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование;

будет ограничена свобода передвижения, въезда и выезда в отдельные населённые пункты и территории, люди не будут ездить на роботу в офисы, компании и предприятия, которые не являются критически необходимыми;

будут введены жёсткие ограничения на перемещение граждан и штрафы за нарушение этого ограничения;

процесс покупок в аптеке и в маленьких продуктовых магазинах будет происходить на улице согласно очереди: провизоры или продавцы будут производить расчёт и выносить приобретённое гражданам.

объёмы розничных наличных расчётов будут радикально уменьшены в пользу банковских карт.

врачи будут ездить на вызовы в полном противоэпидемическом оснащении, а на улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые передвигаются, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин или аптеку.

Варченко считает, что все эти меры - это перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу.

od-news.com

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