Вечерние хроники короновируса 21 марта
В Украине
- +7 случаев заражения коронавирусом добавилось в Киеве за сегодня.
Итог 51 случай заражения Covid-19 и 3 с летальным исходом.
- Введен режим чрезвычайной ситуации в следующих областях:
- в Киевской области
- в Харьковской области
- в Днепропетровской области
- в Тернопольской области
- в Ивано-Франковской области
- в Черновицкой области
- в Житомирской области
- В Житомире открыли уголовное дело против больного коронавирусом. Инцидент с жителем Житомира, возившем туристов в Австрию и обратно, приобрел огласку. На мужчину в полиции открыли уголовное дело. Ему инкриминируют укрытие сведений о риске заражения COVID-19.
В мире
- Заболевших — 298393 (+32898).
- Погибших — 12755 (+1608).
- Выздоровевших — 91 540 (+4177).
- Плохие новости из Италии.
За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 793 человека. Общее количество смертей - 4825. Количество инфицированных возросло на 6557 - до 53578 человек.
- Количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 53 человека за сутки до 220.
- Общее число зараженных в США - 19624. Умерли не менее 260 человек. В Нью-Йорк стягивают военную технику. В штате за сутки зафиксировали более 3000 новых случаев заражения коронавирусом.
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В России число заболевших достигло 306 человек;
- В мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса Covid-19.
Об этом заявила технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Мария Ван Керхове на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC. Представители ВОЗ предупредили, что вакцины еще далеки от того, чтобы быть доступными для общественного использования. По словам ведущих ученых клинические испытания и одобрения безопасности, необходимые для выпуска работоспособной вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.
- Отменён Чемпионат мира по хоккею.
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