Хроники короновируса 

Вечерние хроники короновируса 21 марта

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вакцина от коронавируса

 

  • В Украине

  • +7 случаев заражения коронавирусом добавилось в Киеве за сегодня.
    Итог 51 случай заражения Covid-19 и 3 с летальным исходом.
  • Введен режим чрезвычайной ситуации в следующих областях:
    • в Киевской области
    • в Харьковской области
    • в Днепропетровской области
    • в Тернопольской области
    • в Ивано-Франковской области
    • в Черновицкой области
    • в Житомирской области
  • В Житомире открыли уголовное дело против больного коронавирусом. Инцидент с жителем Житомира, возившем туристов в Австрию и обратно, приобрел огласку. На мужчину в полиции открыли уголовное дело. Ему инкриминируют укрытие сведений о риске заражения COVID-19.

  • В мире

  • Заболевших — 298393  (+32898).
  • Погибших — 12755  (+1608).
  • Выздоровевших — 91 540 (+4177).
  • Плохие новости из Италии.
    За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 793 человека. Общее количество смертей - 4825. Количество инфицированных возросло на 6557 - до 53578 человек.
  • Количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло на 53 человека за сутки до 220.
  • Общее число зараженных в США - 19624. Умерли не менее 260 человек. В Нью-Йорк стягивают военную технику. В штате за сутки зафиксировали более 3000 новых случаев заражения коронавирусом.
  •  

    В России число заболевших достигло 306 человек;

  • В мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса Covid-19.
    Об этом заявила технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Мария Ван Керхове на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC. Представители ВОЗ предупредили, что вакцины еще далеки от того, чтобы быть доступными для общественного использования. По словам ведущих ученых клинические испытания и одобрения безопасности, необходимые для выпуска работоспособной вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.
  • Отменён Чемпионат мира по хоккею.

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