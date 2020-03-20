Хроники короновируса 

Вечерние хроники коронавируса 20 марта

admin 0 Comment

COVID-19

В Украине подтверждено уже 29 случаев COVID-19 (по состоянию на 20:00 20 марта).

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, получено 17 положительных результатов на COVID-19:
Черновицкая область - 10,
Житомирская - 1,
Киевская - 2,
Донецкая -1
Ивано-Франковская 1(+1)
Киев 2.

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
в Черновицкой области 5 случав;
Днепропетровской - 2;
Житомирской - 1;
Харьковской - 1;
Львовской - 1;
Киев - 1.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

Всего в мире

  • Заболевших — 265 495   (+29111 ).
  • Погибших — 11 147  (+1357).
  • Выздоровевших — 87 363  (+2403).
  • В России 253 подтвержденных случая.
  • 24 сотрудника ООН заразились коронавирусом.
  • Жителям Калифорнии запретили покидать дома без необходимости.
  • В Британии с завтрашнего дня закроются все общественные учреждения.
  • Афон прекратил принимать паломников.
  • В Италии за сутки заразились 5 986 человек, погибли 627.
  • В Испании число зараженных коронавирусом возросло на 2800 человек, 235 погибших.

Это будет интересно:

COVID-19Вечерние хроники коронавируса 17 марта Третья смерть от коронавируса в УкраинеВечерние хроники коронавируса 19 марта coronavirus stay_homeУтренние хроники коронавируса 17 марта автобусы на стоянке из-за коронавирусаУтренние хроники коронавируса 19 марта прекращение перевозокУтренние хроники коронавируса 18 марта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE