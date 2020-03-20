Вечерние хроники коронавируса 20 марта
В Украине подтверждено уже 29 случаев COVID-19 (по состоянию на 20:00 20 марта).
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, получено 17 положительных результатов на COVID-19:
Черновицкая область - 10,
Житомирская - 1,
Киевская - 2,
Донецкая -1
Ивано-Франковская 1(+1)
Киев 2.
Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
в Черновицкой области 5 случав;
Днепропетровской - 2;
Житомирской - 1;
Харьковской - 1;
Львовской - 1;
Киев - 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
Всего в мире
- Заболевших — 265 495 (+29111 ).
- Погибших — 11 147 (+1357).
- Выздоровевших — 87 363 (+2403).
- В России 253 подтвержденных случая.
- 24 сотрудника ООН заразились коронавирусом.
- Жителям Калифорнии запретили покидать дома без необходимости.
- В Британии с завтрашнего дня закроются все общественные учреждения.
- Афон прекратил принимать паломников.
- В Италии за сутки заразились 5 986 человек, погибли 627.
- В Испании число зараженных коронавирусом возросло на 2800 человек, 235 погибших.
...