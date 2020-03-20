Вечерние хроники коронавируса 20 марта

В Украине подтверждено уже 29 случаев COVID-19 (по состоянию на 20:00 20 марта).

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, получено 17 положительных результатов на COVID-19:

Черновицкая область - 10,

Житомирская - 1,

Киевская - 2,

Донецкая -1

Ивано-Франковская 1(+1)

Киев 2.

Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:

в Черновицкой области 5 случав;

Днепропетровской - 2;

Житомирской - 1;

Харьковской - 1;

Львовской - 1;

Киев - 1.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

Всего в мире

Заболевших — 265 495 (+29111 ).

Погибших — 11 147 (+1357).

Выздоровевших — 87 363 (+2403).

В России 253 подтвержденных случая.

24 сотрудника ООН заразились коронавирусом.

Жителям Калифорнии запретили покидать дома без необходимости.

В Британии с завтрашнего дня закроются все общественные учреждения.

Афон прекратил принимать паломников.

В Италии за сутки заразились 5 986 человек, погибли 627.

В Испании число зараженных коронавирусом возросло на 2800 человек, 235 погибших.

od-news.com

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