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Известный тележурналист заявил, что власть в Украине скрывает реальное количество больных коронавирусом

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коронавирус

Известный украинский тележурналист Андрей Пальчевский, в своём очередном видеообращении, заявил, что власть в Украине скрывает реальное количество больных коронавирусом.

По его словам, существует сто процентов заговор власти, чтобы не сообщать реальные цифры заболевших.

«Сегодня утром я получил подтверждение о двух ещё заболевших. Это данные из клиники в Германии.Одновременно с этим началась кампания по дискредитации всех тех лабораторий, которые в приватном порядке выполняют тесты на определение. Абсолютное бездействие власти может привести к катастрофическим результатам. Что будем делать? Снова смотреть на этих придурков, которые нас не только ограбят, но и погубят?».

Андрей Пальчевский подчеркнул, что сегодня ситуация в Украине очень напоминает китайскую.

«Все, кто говорит, что вирус есть, получают звонки из проверяющих органов».

погубят нас???

погубят нас???

Опубликовано Андрей Пальчевский Пятница, 20 марта 2020 г.

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