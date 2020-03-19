В Одессе недовольные карантином горожане расправились с трамваем и троллейбусом

Сегодня в городе продолжается транспортный коллапс. После распоряжения правительства о перевозках людей в общественном транспорте не более 10 человек и в масках, многие из водителей маршруток решили не выходить сегодня на работу. Пассажиры, которые не могут никуда добраться, штурмуют трамваи и троллейбусы. Водители горэлектротранспорта стараясь выполнить распоряжение начальства и под угрозой штрафов в 1700 грн не пускают в салон больше 10 человек и без масок, в результате постоянно возникают конфликтные ситуации.

В КП «Одесгорэлектротранс» говорят, что по состоянию на 12:00 недовольные пассажиры 78 раз блокировали движение трамваев и троллейбусов.

За сегодня пострадали уже три единицы городского электротранспорта - стекло разбили троллейбусу №9, трамваю №10 и камень бросили в лобовое стекло троллейбусу №7. Женщину-водителя трамвая №7 побили.

Пассажиры блокируют движение троллейбуса

Заблокированные трамваи

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...