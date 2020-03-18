Хроники короновируса 

Утренние хроники коронавируса 18 марта

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прекращение перевозок

  • Заболевших — 198 018 (+15 612).
  • Погибших — 7948 (+794).
  • Выздоровевших — 81 950 (+2517).

    • В Украине

    • С 18 марта отменяются все пассажирские железнодорожные и автобусные перевозки. Соответствующее решение принял Кабмин, в связи с угрозой распространения коронавируса.
    • Железнодорожные вокзалы закрывают для посетителей.
    • Закрыто метро в Киеве, Днепре и Харькове.
    • Внутренние автобусные перевозки.С 18 марта по 3 апреля в Украине будет действовать запрет на пассажирские перевозки между городами, по внутриобластные и межобластной направлениям. Ограничения касаются регулярных и нерегулярных автомобильных и автобусных перевозок пассажиров.
    • Городской общественный транспорт продолжит работать.В связи с карантином, 18 марта вводится ограничение на количество пассажиров в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях (в одном вагоне) - до 10 человек.
    • Временно прекращается работа:
      • Заведений общественного питания: ресторанов быстрого питания, ресторанов, кафе, баров. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды
      • Торговых центров
      • Спортивных комплексов и залов
      • Учреждений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
      • Развлекательных заведений: дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов. 
      • Продолжат работу:
        • Продуктовые и хозяйственные магазины
        • Аптеки
        • АЗС
        • Банки и банкоматы
        • Страховые компании.
  • В китайской провинции Хубэй, которая ранее была очагом пандемии, за сутки выявлен всего один заболевший.
  • В России подтверждено 114 случаев коронавируса (+21 за сутки).
  • Лидеры ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о тридцатидневном запрете на въезд в Евросоюз.
  • Два случая коронавируса выявлены в Черногории. Теперь заболевшие есть во всех странах Европы

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