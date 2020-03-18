Утренние хроники коронавируса 18 марта
- Заболевших — 198 018 (+15 612).
- Погибших — 7948 (+794).
- Выздоровевших — 81 950 (+2517).
В Украине
- С 18 марта отменяются все пассажирские железнодорожные и автобусные перевозки. Соответствующее решение принял Кабмин, в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Железнодорожные вокзалы закрывают для посетителей.
- Закрыто метро в Киеве, Днепре и Харькове.
- Внутренние автобусные перевозки.С 18 марта по 3 апреля в Украине будет действовать запрет на пассажирские перевозки между городами, по внутриобластные и межобластной направлениям. Ограничения касаются регулярных и нерегулярных автомобильных и автобусных перевозок пассажиров.
- Городской общественный транспорт продолжит работать.В связи с карантином, 18 марта вводится ограничение на количество пассажиров в автобусах, маршрутках, троллейбусах, трамваях (в одном вагоне) - до 10 человек.
- Временно прекращается работа:
- Заведений общественного питания: ресторанов быстрого питания, ресторанов, кафе, баров. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды
- Торговых центров
- Спортивных комплексов и залов
- Учреждений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.
- Развлекательных заведений: дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
- Продолжат работу:
- Продуктовые и хозяйственные магазины
- Аптеки
- АЗС
- Банки и банкоматы
- Страховые компании.
- В китайской провинции Хубэй, которая ранее была очагом пандемии, за сутки выявлен всего один заболевший.
- В России подтверждено 114 случаев коронавируса (+21 за сутки).
- Лидеры ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о тридцатидневном запрете на въезд в Евросоюз.
- Два случая коронавируса выявлены в Черногории. Теперь заболевшие есть во всех странах Европы
...