Хроники короновируса 

Первый пошел: депутат Рады заразился коронавирусом

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Информация подтвердилась. Нардеп Шахов действительно болен коронавирусом COVID-19. Как сообщили источники, он заразился во время отпуска во Франции. Последний раз в ВР он был 6 марта. Так что есть ли инфицированные в ВР или нет уже не стоит. Вопрос уже лишь в том сколько их. Он сидел в зале, коммуницировал с большим количеством других нардепов. Так что теперь лишь время покажет сколько нардепов ВР станут жертвами коронавируса.

депутат Шахов болен коронавирусом

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